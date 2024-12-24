TVer、高校サッカー選手権全47試合を無料ライブ配信！ 見逃し配信対応＆ダイジェストも配信
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2024年12月28日（土）から開催される『第103回全国高校サッカー選手権大会 全国大会』の開幕戦から決勝までの全47試合の無料ライブ配信を行うことを発表した。さらに、全試合のフルマッチを見逃し配信するほかダイジェストも配信する。
また「SPORTS BULL」でも全試合無料ライブ配信が決定。ライブ配信終了後には同アプリ・サイトにて、ノーカット版や、見所をまとめたダイジェスト版の配信する予定となっている。
『第103回全国高校サッカー選手権大会 全国大会』概要
開会式：2024年12月28日（土）
＜13時00分〜 配信予定＞
開幕戦：2024年12月28日（土）
＜14時30分〜 配信予定＞
・帝京（東京B） × 京都橘（京都）
1回戦：2024年12月29日（日）
＜12時05分〜 配信予定＞
・専大北上（岩手） × 高知（高知）
・正智深谷（埼玉） × 長崎総大附（長崎）
・前橋育英（群馬） × 米子北（鳥取）
・龍谷富山（富山） × 那覇西（沖縄）
・福井商（福井） × 大津（熊本）
・矢板中央（栃木） × 岡山学芸館（岡山）
・金沢学院大附（石川） × 鹿児島城西（鹿児島）
・山梨学院（山梨） × 滝川第二（兵庫）
＜14時10分〜 配信予定＞
・静岡学園（静岡） × 広島国際学院（広島）
・尚志（福島） × 東福岡（福岡）
・愛工大名電（愛知） × 明誠（島根）
・東海大山形（山形） × 松山北（愛媛）
・札幌大谷（北海道） × 寒川（香川）
・西目（秋田） × 日章学園（宮崎）
・東北学院（宮城） × 奈良育英（奈良）
2回戦：2024年12月31日（火）
＜12時05分〜 配信予定＞
・青森山田（青森） × 高川学園（山口）
・帝京大可児（岐阜） × 大分鶴崎（大分）
・流通経済大柏（千葉） × 佐賀東（佐賀）
・明秀日立（茨城） × 近大和歌山（和歌山）
・東海大相模（神奈川） × 草津東（滋賀） ほか
＜14時10分〜 配信予定＞
・新潟明訓（新潟） × 阪南大高（大阪）
・津工（三重） × 堀越（東京A）
・上田西（長野） × 徳島市立（徳島） ほか
3回戦：2025年1月2日（木）
＜12時05分〜 配信予定＞
・4試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・4試合
準々決勝：2025年1月4日（土）
＜12時05分〜 配信予定＞
・2試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・2試合
準決勝：2025年1月11日（土）
＜12時05分〜 配信予定＞
・1試合
＜14時20分〜 配信予定＞
・1試合
決勝：2025年1月13日（月・祝）
＜14時05分〜 配信予定＞
※配信予定は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また「SPORTS BULL」でも全試合無料ライブ配信が決定。ライブ配信終了後には同アプリ・サイトにて、ノーカット版や、見所をまとめたダイジェスト版の配信する予定となっている。
開会式：2024年12月28日（土）
＜13時00分〜 配信予定＞
開幕戦：2024年12月28日（土）
＜14時30分〜 配信予定＞
・帝京（東京B） × 京都橘（京都）
1回戦：2024年12月29日（日）
＜12時05分〜 配信予定＞
・専大北上（岩手） × 高知（高知）
・正智深谷（埼玉） × 長崎総大附（長崎）
・前橋育英（群馬） × 米子北（鳥取）
・龍谷富山（富山） × 那覇西（沖縄）
・福井商（福井） × 大津（熊本）
・矢板中央（栃木） × 岡山学芸館（岡山）
・金沢学院大附（石川） × 鹿児島城西（鹿児島）
・山梨学院（山梨） × 滝川第二（兵庫）
＜14時10分〜 配信予定＞
・静岡学園（静岡） × 広島国際学院（広島）
・尚志（福島） × 東福岡（福岡）
・愛工大名電（愛知） × 明誠（島根）
・東海大山形（山形） × 松山北（愛媛）
・札幌大谷（北海道） × 寒川（香川）
・西目（秋田） × 日章学園（宮崎）
・東北学院（宮城） × 奈良育英（奈良）
2回戦：2024年12月31日（火）
＜12時05分〜 配信予定＞
・青森山田（青森） × 高川学園（山口）
・帝京大可児（岐阜） × 大分鶴崎（大分）
・流通経済大柏（千葉） × 佐賀東（佐賀）
・明秀日立（茨城） × 近大和歌山（和歌山）
・東海大相模（神奈川） × 草津東（滋賀） ほか
＜14時10分〜 配信予定＞
・新潟明訓（新潟） × 阪南大高（大阪）
・津工（三重） × 堀越（東京A）
・上田西（長野） × 徳島市立（徳島） ほか
3回戦：2025年1月2日（木）
＜12時05分〜 配信予定＞
・4試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・4試合
準々決勝：2025年1月4日（土）
＜12時05分〜 配信予定＞
・2試合
＜14時10分〜 配信予定＞
・2試合
準決勝：2025年1月11日（土）
＜12時05分〜 配信予定＞
・1試合
＜14時20分〜 配信予定＞
・1試合
決勝：2025年1月13日（月・祝）
＜14時05分〜 配信予定＞
※配信予定は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。