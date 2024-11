BLACKPINK ロゼ、11月22日に2番目の先行公開シングル「number one girl」をリリース

BLACKPINKのロゼが、フルアルバムの発売に先立ち、もう一つのシングルを公開する。THE BLACK LABELは、ロゼが11月22日の午後2時に「number one girl」を先行公開すると明かした。これは10月18日に先行公開したシングル「APT.」以来、約1ヶ月ぶりの新曲発表で、彼女のカムバックを待っていたファンを熱狂させている。「number one girl」は「APT.」と同じく、12月6日のロゼの正式なカムバックを控えて発売される先行公開シングルだ。1stフルアルバム「rosie」には、タイトル曲と「number one girl」「APT.」を含めた計12曲が収録される。ロゼは今回のアルバムで全曲の作詞作曲に参加し、より率直で内密な彼女だけの物語を聴かせる予定だ。

ロゼは先行公開シングル「APT.」で世界的なブームを引き起こしながら、記録更新を続けている。「APT.」は発売と同時に韓国の音楽配信サイトで「PAK」(パーフェクト・オール・キル)達成はもちろん、アメリカのSpotifyで1位、計40地域のiTunesチャート1位、中国最大の音楽配信サイトQQ Musicで1位を記録。それだけでなく、ビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」に8位で進入し、K-POP女性アーティストとして最高記録で、一桁台で初登場した初めての記録を誕生させた。米ビルボードチャートとともに世界の二大ポップチャートに挙げられるイギリスのオフィシャルシングルチャート「TOP 100」では4位に入り、2位まで上昇するなど、K-POP女性アーティストとしては最高の記録を立てた。「APT.」のミュージックビデオもわずか22日6時間で再生回数3億回を突破、なんと11年ぶりにK-POPソロアーティスト最短記録更新の主人公になった。