韓国の人気コンテンツ「it′s Live」初のリアルライブを日本で2025年1月に開催！第1弾ラインナップ公開

韓国の放送局MBCの人気YouTubeコンテンツ「it's Live」の世界観を再現したリアルライブ「2025 it's Live in Japan」が、2025年1月25日(土)にぴあアリーナMMにて開催されることが決定した。第1弾ラインナップとして、Kep1er、KISS OF LIFE、MADEIN、n.SSign、元ASTROのROCKY(ラキ)、UNISの出演が決定した。第2弾は、近日中に発表予定だ。

「it's Live」は、K-POPアーティストが生演奏バンドでのライブパフォーマンスを配信する、韓国MBCの人気YouTubeチャンネル。高解像度のサウンドとアーティストの美しい歌声で、まるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができ、世界中のK-POPファンから支持されている。そしてこの度、世界初のリアルライブとして日本に上陸する。本ライブでは、「it's Live」がそのままリアルに飛び出したかのような世界観の中、同チャンネルならではのバンドサウンドバージョンのパフォーマンスを披露する。さらに、出演者を1公演3〜4組に限定し、1組あたりのパフォーマンス時間を長めに確保することで、各アーティストのステージをじっくりと楽しむことができる。アーティストの魅力が凝縮された、ここでしか味わえない特別なライブパフォーマンスに期待が高まる。

■公演詳細

「2025 it's Live in Japan」

会場:ぴあアリーナMM

主催:mediba / Connected Stage / BIGC / HAL COMMUNICATION

企画:MBC

制作:iTONY INTERNATIONAL

運営:ALL-IN ENTERTAINMENT / SOGO TOKYO



●昼公演

12:00開場(予定)/ 13:00開演(予定)

出演者:Kep1er / MADEIN / n.SSign …and more K-POP Artist(オープニングアクト)※アルファベット順



●夜公演

17:30開場(予定)/ 18:30開演(予定)

出演者:KISS OF LIFE / ROCKY(オープニングアクト)/ UNIS …and more(Boys Groupを追加予定)※アルファベット順



【チケット情報】

◎S席:16,000円(税込)

※全席指定



◎VIP席:25,000円(税込)

※全席指定

※アリーナ席前方確約

※特典内容は後日発表予定



●オフィシャル最速先行(抽選)

受付期間:2024年11月14日(木)18:00 〜 11月24日(日) 23:59

プレイガイド:ローソンチケット

※お一人様、4枚までお申し込みいただけます。

詳細はコチラ



●オフィシャル先行(抽選)

受付期間:2024年11月28日(木)18:00 〜 12月1日(日) 23:59

※お一人様、4枚までお申し込みいただけます。



●一般発売(先着)

受付開始日:2024年12月25日(水)10:00 〜

※お一人様、4枚までお申し込みいただけます。



●VIPアップグレード(抽選)

受付期間:2025年1月7日(火)18:00 〜 1月13日(月) 23:59

※お一人様、4枚までお申し込みいただけます。



<イベントに関するお問い合わせ>

SOGO TOKYO 03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00/16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)



<チケットに関するお問い合わせ>

ローソンチケット



