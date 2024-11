ヴィクトリア・ベッカム(50)が、メイクをする娘ハーパーさん(13)の動画を自身のSNSに投稿した。ハーパーさんは、リップペンシルで唇の輪郭を描いたり、グロスを塗ったりと、とても手慣れた様子を見せていた。この姿にフォロワーからは「見事なメイク」「自然で美しい!」といった絶賛の声が相次いだ。ハーパーさんはメイクのスキルを磨いており、テストで良い成績を取った日には、ご褒美として美容小売店に連れて行ってもらうことを楽しみにしているという。

ヴィクトリア・ベッカムは6日(以下、日付はすべて現地時間)、娘ハーパーさんの動画を自身のTikTokに投稿した。ヴィクトリアと夫デヴィッド・ベッカム(49)の間には、長男ブルックリン(25)、次男ロメオ(22)、三男クルス(19)、そして末っ子で唯一の娘であるハーパーさんがいる。公開された動画は、5日に英ロンドンの5つ星ホテル「クラリッジス」で開催されたファッション誌『Harper’s Bazaar』主催の「ウーマン・オブ・ザ・イヤー」授賞式に向けた準備の様子を収めたものだ。ヴィクトリアは、自身が展開するファッションブランド「Victoria Beckham」とコスメブランド「Victoria Beckham Beauty」の成功が評価され、同授賞式で起業家賞を受賞した。式典ではハーパーさんが壇上に立ち、母ヴィクトリアに賞を手渡した場面もあった。動画には、ブロンドのロングヘアを下ろしたハーパーさんが、白いバスローブ姿で登場する。ハーパーさんのまつ毛は長くカールしており、両頬にはピンクのチークが施されている。片手に「Victoria Beckham Beauty」のリップペンシルを持ち、手際よく唇の輪郭を描き始めた。そして、リップブラシで唇全体にグロスを塗り、完成したメイク姿を披露した。わずか13歳のハーパーさんが手慣れた様子でメイクをする姿に、フォロワーからはこのようなコメントが寄せられた。「ヴィクトリア・ベッカムが母親だから、美の秘訣をすべて教えてもらえるわね。ハーパー、あなたはゴージャスよ。」「美しい女の子だわ。ハーパーのファッションとメイクはすべて年齢相応で、とても新鮮。」「彼女のメイクは見事だけれども、自然な美しさも兼ね備えているわ。」ヴィクトリアは7日にも動画を公開し、ハーパーさんが「Victoria Beckham Beauty」の新製品であるハンドクリームを紹介する姿を披露した。ハーパーさんはメイクのスキルを磨いており、ヴィクトリアは2023年5月に英紙『The Times』のインタビューで、娘の上達ぶりについて次のように語っていた。「ずいぶん前から、フルメイクとコントゥアリング(輪郭の調整)ができるようになったわ。自然に仕上げるのがとても上手なのよ。」ヴィクトリアによると、ハーパーさんは英国を拠点とする美容小売店「スペースNK(SPACE NK)」に行くのが大好きだという。そのため、娘がテストで良い成績を取った日には、ショッピングに連れて行く約束をしているそうだ。「彼女は放課後のご褒美として、スペースNKに行くことを楽しみにしているのよ。もし彼女がテストで頑張ったら、近くにある店舗に連れて行くわ。これは彼女が一番大好きなことなの。(メイクに)夢中になっているのよ。」ハーパーさんは、9月にヴィクトリアがデザインしたドレスを着て「パリ・ファッションウィーク」で行われた「Victoria Beckham」のショーの最前列に座るなど、最近ますます大人びた姿を見せている。画像は『Victoria Beckham Instagram「Such an honour to receive Harper’s Bazaar’s Entrepreneur of the Year award last night.」「#HarperSeven trying out the new @VictoriaBeckhamBeauty Hand Creams…」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)