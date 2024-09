ウィリアム皇太子のヒゲを生やした姿が注目され、王室ファンの間でさまざまな意見が飛び交っている。皇太子は休暇中だった8月に公開した動画でヒゲを生やしていたが、数日後にはヒゲを綺麗に剃った。しかし、休暇を終えて公務に復帰した動画が公開されると、皇太子は再びヒゲを生やしていた。人々はSNSで「似合わない」「だらしなく見える」と批判したものの、多くの女性ファンはワイルドな魅力を感じたようで、「なんてセクシーなの」「ゴージャス!」と興奮気味のコメントで溢れ返った。

【この記事の動画を見る】ウィリアム皇太子は8月11日(以下、現地時間)、口の周りと顎全体にヒゲを生やした姿で動画にサプライズ登場し、王室ファンを驚かせた。ケンジントン宮殿の公式SNSが公開した動画は、2024年パリオリンピックに出場した英国チームの選手達を称えるもので、デヴィッド・ベッカムやスヌープ・ドッグらも登場していた。映像が始まると、五輪マークと「TEAM GB」のロゴをあしらった青いポロシャツを着たウィリアム皇太子と、ボーダーTシャツ姿のキャサリン皇太子妃が並んで現れる。皇太子妃が「自宅で観戦している私達全員が英国チームを祝福します!」と呼びかけ、皇太子は「みなさんが成し遂げたことは素晴らしい。あなた方は我々全員にとってインスピレーションの源でした」と語った。当時、王室メンバーは夏季休暇中で、動画は英ノーフォーク州にある夫妻の別宅アンマーホールで撮影された。ウィリアム皇太子がヒゲを生やして登場したことが注目されたが、休暇中であることをアピールするためとみられていた。25日には、スコットランドで休暇中の皇太子がバルモラル城の近くで車を運転する姿が目撃されたが、ヒゲは綺麗に剃られていた。しかし、夏季休暇を終えた皇太子が王室公務に戻ったものの、再びヒゲを生やした姿で公の場に現れた。ケンジントン宮殿の公式SNSが5日に公開した動画は、皇太子が英ロンドンにある「サーチギャラリー」で開催されたホームレスを支援するプロジェクトを視察する様子を捉えたものだ。皇太子はネイビーブルーのスーツを着用しており、口の周りと顎全体にヒゲを生やしているのが確認できる。王室メンバーがヒゲを生やすのは珍しいことではなく、故エディンバラ公フィリップ王配は海軍に従事していた頃、ヘンリー王子も現役の王室メンバーだった頃にヒゲを生やしていた。しかし、ウィリアム皇太子はこれまでヒゲを綺麗に剃っていたため、SNSではイメージチェンジした姿が「似合わない」という声が多数寄せられた。「ウィリアムにヒゲは似合わない。だらしなく見えるよ。」「ヒゲは、ヘンリーの方がよく似合っているね。」「これは最悪。彼は整った英国人の顔をしていて、それが魅力の一つでもある。それなのになぜ、汚らしい毛で覆ってしまうんだ?」一方、多くの女性ファンはヒゲを生やしたウィリアム皇太子にワイルドな魅力を感じたようで、興奮気味のコメントが次々に寄せられた。「なんてセクシーなの。ダディ風のヒゲが素敵。メロメロになったわ。」「目が覚めた途端、こんな姿を発見するなんて予想外だった! 最高にホットなウィリアム!」「これまで以上に、ハンサムになってる。」「ヒゲが生えたウィリアムは、とてもゴージャスよ!」なお、6日には宮殿の公式SNSが新たな動画をシェアし、ウィリアム皇太子の支援により英BBCの子ども向け番組『ブルー・ピーター』が子ども達を対象とした新しい「アースショット」コンテストをローンチすることを伝えた。動画に登場した皇太子はヒゲを綺麗に剃っており、以前と同じ姿に戻っていた。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「A pleasure to be at Royal Ascot」「Well done @teamgb,」「Homelessness:」』『BBC Bitesize X「Blue Peter is launching a brand new #Earthshot competition.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)