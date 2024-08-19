DJIÀ½¥É¥í¡¼¥ó¤Î¼«Æ°½¼ÅÅ¤È±ó³ÖÁà½Ä¤ËÂÐ±þ¡Ö»º¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¡×¤òSORABOT¤¬Äó¶¡³«»Ï¡¡¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿Í±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë
SORABOT¤Ï¡¢DJIÀ½¤Î»º¶ÈÍÑ¥É¥í¡¼¥óMATRICE300RTKµÚ¤ÓMATRICE350RTK¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
SORABOT¤Ï¼«Æ°½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥ÈÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ä±ó³ÖÁàºî¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍ×Ë¾¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ü¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿Í±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë
SORABOT¤Ï¡¢DJIÀ½MATRICE300RTK¤È¼«Æ°½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡ÖDroneNest D135¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢±¿ÍÑ¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õLTEÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿ÍÈô¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¼«Æ°½¼ÅÅ¤È±ó³Ö±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸½ÃÏÌµ¿Í±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬LTEÈóÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹ÔÈÏ°Ï¤ËÀ©¸Â¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢MATRICE300RTK¤Ï¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¾å¶õLTE¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Áà½Ä´ï¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë»³´ÖÉô¤ä·úÊª¤ÎÎ¢¼ê¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢DroneNest D135¤Ï¡¢MATRICE300RTK¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å¶õLTEÂÐ±þ¤Î¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤â¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿Í±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸úÀ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¡£
¡ü¼ç¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹
ÅÚÌÚ·úÃÛ¡§¡§
Äê´üÅª¤ÊÂ¬ÎÌ¤Ë¤è¤ë¹©»ö¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢ÄêÅÀ»£±Æ¤Ë¤è¤ë¿ÊÄ½³ÎÇ§¡¢ºî¶È´Ä¶¤Î°ÂÁ´À³ÎÇ§
¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡§¡§
±óÊýÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¡¢¹â½ê¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¡¢¹Âç¤Ê¹©¾ì¤Î½ä²ó´Æ»ë
·ÙÈ÷¶ÈÌ³¡§¡¡¡§
¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í½ä²ó¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡¢¿¯Æþ¼Ô¤È¤ÎÂÐÖµ¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤ÎËÉ»ß¡Ê·ÙÈ÷¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¡Ë
¡üDroneNest¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ê¥¥ã¥Î¥Ô¡¼³« »þ¡Ë / ¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¥¤¥á¡¼¥¸
D80
1070x800x650 mm / DJIÀ½ MAVIC3¥·¥ê¡¼¥º
D100
1550£ø1100£ø840 mm / DJIÀ½ MATRICE30¥·¥ê¡¼¥º
D135
1645£ø1290£ø1575 mm / DJIÀ½ MATRICE300¥·¥ê¡¼¥º
¡üDroneNest¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DroneNest¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤êÌë´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÊä½õ¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤Ê¤¤ÌÜ»ë³°Èô¹Ô¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡¢Á´¼«Æ°¤Ç¼«Æ°½¼ÅÅ¡¦±ó³ÖÁà½Ä¡¦¼«Æ°ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¡¼¥ó½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê´ðÃÏ¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¡¢½ä²ó´Æ»ë¡¢·ÙÈ÷¡¢ËÉºÒ¡¢Â¬ÎÌ¡¢¹©»ö¿ÊÄ½³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ¹Ò¶õË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¶¤ÎÈô¹Ôµö²Ä¾µÇ§Í×·ï¤Î¤¦¤Á¡¢Î©Æþ´ÉÍý¶è°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêµÁ¤¬ÌÀ³Î²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁà½Ä¼Ô¤¬ÉÔÍ×¡¢¤«¤Ä±ó³ÖÃÏ¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑÎÎ°è¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üDroneNest¤Ç²ò·è¤·¤¦¤ë²ÝÂê
¡ü1¡§±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤ÎÁà½Ä¤Ë¤è¤ë¡¢Áà½Ä¼Ô¤Î°ÜÆ°/ÇÛÈ÷¤Î½Ì¸º
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ê¡¢1Ì¾¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥É¥í¡¼¥ó±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ü2¡§¼«Æ°½¼ÅÅ¤Ë¤è¤ë¡¢½¼ÅÅ/µ¡ÂÎ½àÈ÷¤¬ÉÔÍ×
¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅ¤äµ¡ÂÎ½àÈ÷¤Ê¤É¤ÎÉÕÂÓ¶ÈÌ³ºï¸º
¡ü3¡§³ÆµòÅÀ¤Ç¤ÎÁà½Ä¼Ô°éÀ®¶ÈÌ³¤Î½¸Ìó²½
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î°ì³ç±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡üDroneNest¤ÎÆÃÄ§
¡ü1¡§DJIÀ½¤Îµ¡ÂÎ¤ËÂÐ±þ
DJI MAVIC2 ¥·¥ê¡¼¥º/Mavic3 Enterprise¡¢MATRICE300RTK¡Ê¾å¶õLTE¡ËÂÐ±þ
¥¢¥×¥ê¡Êfloytbase¡Ë¤ÏDJI½ãÀµ¤ÎDJI Dock¡¢DJI Dock2¤Ë¤âÉ¸½àÂÐ±þ
¡üÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Ï·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Î¶ÛµÞ¶î¤±ÉÕ¤±¶ÈÌ³¤Ë70Âæ¤¬Æ³Æþ
¡ü¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È
¥¢¥×¥ê¡Êflytbase¡Ë¤ÏÂ¬ÎÌ¤äÅÀ¸¡ÍÑÅÓ¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥×¥ê¡ÊDroneDeploy¤äPIX4DÅù¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½
¡üSORABOT¤¬¤á¤¶¤¹¤³¤È
¥ì¥Ù¥ë£³¡¢¥ì¥Ù¥ë3.5¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ó³ÖÁà½Ä¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó±¿ÍÑ·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹â½êºî¶È¤ä±óÊý¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤ÎÅÀ¸¡¡¢»ÜÀß¤Î½ä²ó´Æ»ëÅù¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ËDroneNest¤ÎÆ³Æþ¤ò¹¤²¡¢ºî¶È¤Î°ÂÁ´À¡¦Àµ³ÎÀ¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¤ª¤è¤Ó±ó³Ö¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áà½Ä¼Ô¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë1¿Í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬Á´¹ñ¤Î»ÜÀß¤ÎÅÀ¸¡¡¦´Æ»ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤ä°ÜÆ°¤Î¥³¥¹¥È¤òºï¸º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥É¥í¡¼¥óÍø³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SORABOT¤Ïµ¡ÂÎ¤Ë°Í¤é¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÊDroneNest¡Ê¼«Æ°½¼ÅÅ¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¡¦´ë¶È¤ÎDX¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SORABOT¤Ï¼«Æ°½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥ÈÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¥á¡¼¥«¡¼¤ä±ó³ÖÁàºî¥¢¥×¥ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÍ×Ë¾¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡ü¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿Í±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë
SORABOT¤Ï¡¢DJIÀ½MATRICE300RTK¤È¼«Æ°½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡ÖDroneNest D135¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢±¿ÍÑ¸¡¾Ú¤ò³«»Ï¡£º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¾å¶õLTEÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿ÍÈô¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Î¼«Æ°½¼ÅÅ¤È±ó³Ö±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸½ÃÏÌµ¿Í±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤À¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤¬LTEÈóÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹ÔÈÏ°Ï¤ËÀ©¸Â¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢MATRICE300RTK¤Ï¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¾å¶õLTE¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢Áà½Ä´ï¤ÎÅÅÇÈ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë»³´ÖÉô¤ä·úÊª¤ÎÎ¢¼ê¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢DroneNest D135¤Ï¡¢MATRICE300RTK¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾å¶õLTEÂÐ±þ¤Î¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤â¥«¥¹¥¿¥àÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñ»º¥É¥í¡¼¥ó¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¹°è¤Ç¤ÎÌµ¿Í±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤ÎÍ¸úÀ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ë¡£
¡ü¼ç¤Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹
ÅÚÌÚ·úÃÛ¡§¡§
Äê´üÅª¤ÊÂ¬ÎÌ¤Ë¤è¤ë¹©»ö¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢ÄêÅÀ»£±Æ¤Ë¤è¤ë¿ÊÄ½³ÎÇ§¡¢ºî¶È´Ä¶¤Î°ÂÁ´À³ÎÇ§
¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡§¡§
±óÊýÀßÈ÷¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¡¢¹â½ê¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¡¢¹Âç¤Ê¹©¾ì¤Î½ä²ó´Æ»ë
·ÙÈ÷¶ÈÌ³¡§¡¡¡§
¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ëÌµ¿Í½ä²ó¤Ë¤è¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¡¢¿¯Æþ¼Ô¤È¤ÎÂÐÖµ¤Ë¤è¤ë»ö·ï¤ÎËÉ»ß¡Ê·ÙÈ÷¤Î°ÂÁ´À¸þ¾å¡Ë
¡üDroneNest¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
À½ÉÊ¥µ¥¤¥º¡Ê¥¥ã¥Î¥Ô¡¼³« »þ¡Ë / ¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥µ¥¤¥º¥¤¥á¡¼¥¸
D80
1070x800x650 mm / DJIÀ½ MAVIC3¥·¥ê¡¼¥º
D100
1550£ø1100£ø840 mm / DJIÀ½ MATRICE30¥·¥ê¡¼¥º
D135
1645£ø1290£ø1575 mm / DJIÀ½ MATRICE300¥·¥ê¡¼¥º
¡üDroneNest¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
DroneNest¤Ï¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤è¤êÌë´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÊä½õ¼Ô¤òÇÛÃÖ¤·¤Ê¤¤ÌÜ»ë³°Èô¹Ô¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¡¢Á´¼«Æ°¤Ç¼«Æ°½¼ÅÅ¡¦±ó³ÖÁà½Ä¡¦¼«Æ°ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤Ê¥É¥í¡¼¥ó½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê´ðÃÏ¡Ë¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¶È³¦¤òÌä¤ï¤º¡¢ÀßÈ÷ÅÀ¸¡¡¢½ä²ó´Æ»ë¡¢·ÙÈ÷¡¢ËÉºÒ¡¢Â¬ÎÌ¡¢¹©»ö¿ÊÄ½³ÎÇ§¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍÑÅÓ¤Ë³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯12·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ¹Ò¶õË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¶¤ÎÈô¹Ôµö²Ä¾µÇ§Í×·ï¤Î¤¦¤Á¡¢Î©Æþ´ÉÍý¶è°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄêµÁ¤¬ÌÀ³Î²½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÁà½Ä¼Ô¤¬ÉÔÍ×¡¢¤«¤Ä±ó³ÖÃÏ¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤ÎÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑÎÎ°è¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üDroneNest¤Ç²ò·è¤·¤¦¤ë²ÝÂê
¡ü1¡§±ó³ÖÃÏ¤«¤é¤ÎÁà½Ä¤Ë¤è¤ë¡¢Áà½Ä¼Ô¤Î°ÜÆ°/ÇÛÈ÷¤Î½Ì¸º
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¤ÎÁàºî¤Ë¤è¤ê¡¢1Ì¾¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥É¥í¡¼¥ó±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡ü2¡§¼«Æ°½¼ÅÅ¤Ë¤è¤ë¡¢½¼ÅÅ/µ¡ÂÎ½àÈ÷¤¬ÉÔÍ×
¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢½¼ÅÅ¤äµ¡ÂÎ½àÈ÷¤Ê¤É¤ÎÉÕÂÓ¶ÈÌ³ºï¸º
¡ü3¡§³ÆµòÅÀ¤Ç¤ÎÁà½Ä¼Ô°éÀ®¶ÈÌ³¤Î½¸Ìó²½
¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î°ì³ç±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
¡üDroneNest¤ÎÆÃÄ§
¡ü1¡§DJIÀ½¤Îµ¡ÂÎ¤ËÂÐ±þ
DJI MAVIC2 ¥·¥ê¡¼¥º/Mavic3 Enterprise¡¢MATRICE300RTK¡Ê¾å¶õLTE¡ËÂÐ±þ
¥¢¥×¥ê¡Êfloytbase¡Ë¤ÏDJI½ãÀµ¤ÎDJI Dock¡¢DJI Dock2¤Ë¤âÉ¸½àÂÐ±þ
¡üÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ
¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤Ï·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Î¶ÛµÞ¶î¤±ÉÕ¤±¶ÈÌ³¤Ë70Âæ¤¬Æ³Æþ
¡ü¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥×¥ê¤È¤ÎÏ¢·È
¥¢¥×¥ê¡Êflytbase¡Ë¤ÏÂ¬ÎÌ¤äÅÀ¸¡ÍÑÅÓ¤ÎÂ¾¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥×¥ê¡ÊDroneDeploy¤äPIX4DÅù¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â²ÄÇ½
¡üSORABOT¤¬¤á¤¶¤¹¤³¤È
¥ì¥Ù¥ë£³¡¢¥ì¥Ù¥ë3.5¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±ó³ÖÁà½Ä¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó±¿ÍÑ·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹â½êºî¶È¤ä±óÊý¤Ë¤¢¤ë»ÜÀß¤ÎÅÀ¸¡¡¢»ÜÀß¤Î½ä²ó´Æ»ëÅù¡¢¾Ê¿Í²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¶ÈÌ³¤ËDroneNest¤ÎÆ³Æþ¤ò¹¤²¡¢ºî¶È¤Î°ÂÁ´À¡¦Àµ³ÎÀ¤Î¸þ¾å¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¤ª¤è¤Ó±ó³Ö¤Ç¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áà½Ä¼Ô¤Î°ÜÆ°¤òÈ¼¤ï¤º¤Ë1¿Í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬Á´¹ñ¤Î»ÜÀß¤ÎÅÀ¸¡¡¦´Æ»ë¶ÈÌ³¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»½Ñ¼Ô°éÀ®¤ä°ÜÆ°¤Î¥³¥¹¥È¤òºï¸º²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥É¥í¡¼¥óÍø³èÍÑ¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SORABOT¤Ïµ¡ÂÎ¤Ë°Í¤é¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÊDroneNest¡Ê¼«Æ°½¼ÅÅ¥É¥í¡¼¥ó¥Ý¡¼¥È¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¡¦´ë¶È¤ÎDX¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£