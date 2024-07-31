¥«¥ó¥í2024Ç¯ÅÙÃæ´Ö·è»»¡¢Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.9%Áý¤Î155²¯±ßÄ¶¤Ë¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡ÖKanro POCKeT ¡ß¡×¤Ç¸ÜµÒ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½
¥«¥ó¥í¤Ï2024Ç¯12·î´üÃæ´Ö·è»»¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ8.9¡óÁý¤Î155²¯6300Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥ß¤ÎÇä¾å¤¬Æ±16.9¡óÁý¤Î77²¯7400Ëü±ß¤È¡¢Ãæ´Ö·è»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ°»¤ÎÇä¾å¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥°¥ß¤ÎÇä¾å¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¥Ï¡¼¥É¥°¥ß¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ß¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢Web¹¹ð¤äSNS¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤äÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤¬13.4¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï7·î10Æü¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡ÖKanro POCKeT ¡ß¡Ê¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤ò¸Â¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¥«¥ó¥í¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¯²¿¤«¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡×¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë¤¢¤ë¡ÖKanro POCKet ¥é¥Ü¡×¤Î2¤Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡ÖEC¥µ¥¤¥È¡ØKanro POCKeT¡Ù¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ø¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡Ù¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÅÄÅ¯Ìé»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Written by ºäËÜÆäº»
Image via ¥«¥ó¥í
¥°¥ß¤ÎÇä¾å¤¬Æ±16.9¡óÁý¤Î77²¯7400Ëü±ß¤È¡¢Ãæ´Ö·è»»¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ°»¤ÎÇä¾å¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£¥°¥ß¤ÎÇä¾å¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¥Ï¡¼¥É¥°¥ß¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ç¥ß¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢Web¹¹ð¤äSNS¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶¯²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤äÂçÍÆÎÌ¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤É¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤¬13.4¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È³«Àß¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½
Æ±¼Ò¤Ï7·î10Æü¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡ÖKanro POCKeT ¡ß¡Ê¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡Ë¡×¤ò¸Â¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡×¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤È¥«¥ó¥í¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡Ê¥¯¥í¥¹¡Ë¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¯²¿¤«¤òÁÏÂ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡×¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÎÀÜÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¤Ë¤¢¤ë¡ÖKanro POCKet ¥é¥Ü¡×¤Î2¤Ä¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¸ÜµÒ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤â¿Ê¤á¤ë¡£
¡ÖEC¥µ¥¤¥È¡ØKanro POCKeT¡Ù¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¡Ø¥«¥ó¥í¥Ý¥±¥Ã¥È¡¡¥¯¥í¥¹¡Ù¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÅÄÅ¯Ìé»á¤ÏÏÃ¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ò³ÈÂç¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Written by ºäËÜÆäº»
Image via ¥«¥ó¥í