キム・カーダシアン(43)が、恒例の米独立記念日パーティに出席した。キムは、胸の谷間から腹部を露出した大胆なドレス姿で会場に現れた。実業家マイケル・ルービン氏が毎年開催するこの「ホワイト・パーティ」は、豪華ゲストが白い衣装を着用することで知られている。【この記事の動画を見る】実業家マイケル・ルービン氏は、毎年7月4日の米独立記念日を祝うため、ニューヨークのロングアイランドにある高級住宅地ハンプトンズに所有する豪邸で盛大なパーティを行っている。

マイケル氏は、世界有数のスポーツライセンス商品プロバイダー企業「ファナティクス(Fanatics Inc.)」の創設者兼CEOだ。2020年にハンプトンズの豪邸を購入し、翌2021年には入居祝いを兼ねた独立記念日のパーティを主催した。この時、パーティのドレスコードが“白”に決められたため、ゲストのセレブ達は白い衣装に身を包んで出席した。それ以来、マイケル氏は毎年独立記念日のパーティを開催しており、イベントは「ホワイト・パーティ」と呼ばれるようになった。そして今年もホワイト・パーティが開催され、現地時間4日には白い衣装を纏ったセレブ達がマイケル氏の豪邸に続々と到着した。会場には、歌手ビヨンセとJay-Z夫妻、歌手ドレイク、元NFLスター選手のトム・ブレイディ、NFL選手オデル・ベッカム・ジュニア、モデルのエミリー・ラタコウスキー、ラッパーのマシン・ガン・ケリーと女優ミーガン・フォックス、キム・カーダシアン、クロエ・カーダシアン、ケンダル・ジェンナーなど、芸能界、スポーツ界、ビジネス界を代表する著名な人物が出席したという。キムは昨年のパーティに出席した際、トムと仲睦まじい様子でいたことが報じられた。しかしその後の報道で、トムが一緒にいたのはキムではなくエミリーだと伝えられた。そんなキムが今年もホワイト・パーティに出席し、胸の谷間から腹部を大胆に露出した姿を披露した。ラテックス製のドレスは、上半身が首から腰まである長いカウルネックで、胸を隠しただけの露出度の高いデザインだ。ロングスカートは身体にフィットしており、下半身のボディラインが強調されている。キムはダークなロングヘアを下ろし、首からは「クロムハーツ」の大きな十字架のネックレスを着けていた。後日、マイケル氏は自身のInstagramでパーティの様子を公開し、豪華ゲストと並ぶ姿を披露した。写真では、マイケル氏がキムとクロエ、TVパーソナリティで女優のララ・アンソニーと一緒にいる場面や、歌手ドレイクとのツーショット、マシン・ガン・ケリーやミーガン・フォックスと並ぶ様子などが紹介されている。投稿には、「多くの素晴らしい人々を集めることができたことに、感謝する」と記されていた。画像は『Kim Kardashian Instagram「blondie」』『Michael Rubin Instagram「Grateful to be able to bring so many incredible people together」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)