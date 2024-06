自転車用スマートトレーナーが価格改定でお得に！NCD「Xplova　NOZA S」

NCDは、バーチャルサイクリングアプリと連携可能なトレーニング機器、自転車用スマートトレーナー「Xplova NOZA S」の価格改定を実施します。

NCD「Xplova NOZA S」

7月1日より定価を10,000円値下げし、定価88,000円(税込96,800円)の新価格にて販売します。

改定前: 98,000円(税込107,800円)

改定後: 88,000円(税込96,800円)

「Xplova NOZA S」は、2020年5月の販売開始以来、多くのサイクリストの方に好評を得ています。

今回、スマートトレーナーのスタンダードモデルである「Xplova NOZA S」をさらに手頃な価格で提供することで、より多くの方にバーチャルサイクリングの魅力をお届けします。

※なお、現在NOZA Sは入荷待ちのため、出荷は7月中旬以降を予定しています

製品紹介ページ:

https://www.xplova.com/jp/product/nozaS

自転車用スマートトレーナー「NOZA S」は業界最高クラスの静穏性とレスポンス、正確性を兼ね備えたダイレクトドライブトレーナーです。

スポーツ用自転車の後輪を外し、スマートトレーナーに取り付けることで、実際の走行に似た感覚でトレーニングを行うことができます。

【製品特徴】

1.驚くほど静か

500Wで58dbを実現、高い静音性を実現、図書館でも使えるほど静かです。

2.正確なレスポンス

実走に近く、強度の高いトレーニングセッションを再現。

抵抗は最大2500ワットで、最大18%の傾斜を再現。

密にシミュレーションされた慣性とリアルなライディング感覚で、

強度の高いトレーニングセッションを容易に実現できます。

3.高精度なパワー測定

パワー測定の誤差2.5%以内という高い精度を実現しています。

