アメリカで今月20日、自宅で泥棒と鉢合わせた男性が犯人を追いかけ回した。男性の手にはフライパンが握られており、犯人の頭めがけて振り下ろした結果、フライパンは歪み、捕まった犯人は救急車で病院に運ばれた。当時の様子を捉えた動画がSNSでシェアされると「まるでコメディ映画のよう」といった声が寄せられたことを、米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】フライパンで泥棒に立ち向かったのは、米イリノイ州シカゴのローガン・スクエアに住むジェイソン・ウィリアムズさん(Jason Williams)だ。20日午後3時半、仕事を終えて帰宅途中だったジェイソンさんは、あと数分で到着するという時、自宅の防犯システムから侵入者を知らせる通知が届いた。突然の事態に困惑したというジェイソンさんは、「家に入って使える武器を探していると、ちょうどフライパンがありました。そして、フライパンを手にした瞬間に泥棒が階段から降りてきたんです」と明かしており、侵入者と鉢合わせてしまった。「戦うか逃げるかの状況でした」とジェイソンさんは振り返っているが、その時に戦うことを選んだ。玄関に設置された防犯カメラには、玄関前の階段を飛び降りて逃げる犯人を、フライパンを手にして追いかけるジェイソンさんの姿が映っている。犯人は一度、家の裏に向かったようだが、正面に戻ってきて柵の出入り口から逃げようとしている。ジェイソンさんはフライパンを振り上げ、「出ていけ! 殺すぞ!」と怒鳴りながら力いっぱい犯人にフライパンを振り下ろしており、犯人は後頭部を押さえながら逃げ回っている。犯人は柵から逃走したが、駆けつけた2人の警察官が現れ、そのまますぐに犯人を追いかけた。犯人は反対の通りへ渡ってしばらく逃走を続けたが、最終的に逃げることを諦めたようで、警察官らによって取り押さえられた。ジェイソンさんは、防犯カメラの映像や犯人が逮捕される様子を捉えた写真をXに投稿しており、「フライパンで何度か犯人の頭を殴ってやったよ。犯人は明日、頭痛に苦しむだろうな」と綴っている。使用したフライパンの写真も公開しており、そのフライパンは一部がへこんで、やや歪んでいた。また殴られた犯人が、担架に乗って救急車に運び込まれる様子を捉えた写真も投稿した。ジェイソンさんは、「違う結果に終わっていたかもしれないので、本当に良かったです。妻は私がしたことに怒っていますし、恐らく二度と同じことはしないですね」と語っている。なお、その日の夕食の調理を担当したというジェイソンさんは、「バターとニンニクでソテーしたメカジキとアスパラガスだ。もちろんフライパンでね」とジョークを交えてXに投稿した。今回のニュースに、人々からは「笑っちゃいけないけど、面白すぎる」「犯人に訴えられちゃうかもよ」「コメディ映画でも見ているみたいだ」「まるでラプンツェルだね」といった笑いの声が多数寄せられている。ちなみに2022年12月にはポーランドで、ナイフを突きつけてスタッフを人質にした銀行強盗を、91歳のおばあちゃんが杖で撃退していた。画像は『New York Post 「Chicago homeowner fights off suspected burglar with a frying pan in wild video: ‘Got him!’」(@Bashido/X)、「Ex-MMA fighter Javier Baez slams, chokes out alleged knife-wielding attacker」』『Jason Williams X「Here’s the guy that tried to burgler me」』『The First News 「Super gran overpowers armed bank robber by hitting her over the head with walking stick」(YouTube)』『news.com.au 「Hero dad takes on two alleged thieves in his underwear on Boxing Day」(Picture: Nine News)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)