中国で最も壮観と言われている滝が、実はパイプで水を供給していることを示す動画がSNSに投稿されて物議を醸している。動画は滝の上流を訪れたハイカーが撮影したもので、人工的に作られたと見られる大きなパイプから水が勢いよく流れ出る様子が映っていた。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。中国・河南省にある雲台山は国家地質公園に指定された名勝地であり、ユネスコ世界ジオパークにも認定されている。同公園内には落差314メートルもの壮観な雲台滝があり、多くの観光客が訪れている。台湾のニュースメディア『聯合新聞網』によると、この滝は数億年かけて形成された断層に水が常に流れ落ち、アジアで最も落差のある滝とのことだ。

ところがこの滝の上流部分を撮影した動画が今月3日、SNSに投稿されると多くの人が落胆した。そこには滝の上の岩壁に大きなパイプがあり、そこから水が豊富に流れ落ちていく様子が映っていたのだ。動画を見た中国ネチズンからは、次のような辛辣な声があがった。「私は長年、騙されていたよ。」「こんなことまで偽造できちゃうのか、すごいな。」「アジアで最も高い滝は自然の傑作じゃなかったなんて。」「(山東省済南市にある)趵突泉の泉も3本の鉄管から水が噴き出してるからね。」「実は景勝地のほとんどの滝は人工物のようだよ。(湖南省にある)張家界国家森林公園の入り口にある滝も人工だった。」「(甘粛省の砂漠の中にある景勝地)月牙泉だって人工的に水を引き込まないと、とっくに干上がっていただろうね。」公園を管理している中国当局は今月4日、SNSを介して「滝は年間を通じて水量が十分とは言えないため、常に見応えがあるようにポンプとパイプで改良を加えた」と明かした。また海外ニュースメディア『Oddity Central』によると、滝自体は河南省にあるが、上流の水源は山西省にあり、山西省当局が貯水池を建設したために水の流れが遮断され、以前のような豊富な水量が確保できなくなり、ポンプを使うことにしたそうだ。中国では、今回のように改ざんを加えることはめずらしくないようだ。2021年3月には、湖北省咸寧市にある香吾山動物園でオオカミの檻に犬を展示して、失笑を買っていた。画像は『Oddity Central 「Asia’s Most Spectacular Waterfall Is Apparently Artificially Enhanced」』『New York Post 「Unnatural wonder: China’s most famous waterfall goes viral after video reveals embarrassing discovery」(via Douyin)』『Mirror 「Chinese zoo ‘tries to pass dog off as a wolf’ in cage after animal dies of old age」(Image: AsiaWire)』『IOL 「WATCH: Victoria Falls reaches highest flow in 10 years - but no one’s there to see it」』『星洲网 「鱿鱼下锅煮溶解 ‧ 市监局:已抽检样本」』より(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)