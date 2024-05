【XPPen公式ストアセール】実施期間:5月31日10時まで

XP-PENは公式ECサイトにて、ペンタブレット各種を最大26%引きで販売している。セール期間は5月31日10時まで。

今回のセールでは液晶ペンタブレット「Artist 22 Plus」を75,810円、ペンタブレット「Deco Pro SW/MW」を12,400円など割引価格で販売している。いわゆる「板タブ」、「液タブ」の両方をセール対象としており、自分の描きたいスタイルに合わせて製品を選べる。

これらに加え「Magic Drawing Pad」では無料特典として替え芯20本、オリジナルペン立て、次回使える1000円引きクーポンを進呈している。「Magic Drawing Pad」は12.2インチのAndroidタブレットとなっている。

