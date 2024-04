英俳優ロバート・パティンソン(37)の恋人で英シンガーソングライター、俳優、モデルのスキ・ウォーターハウス(32)が、2人の間に生まれた第1子の性別を明かした。スキはコーチェラ・フェスティバルでのパフォーマンス中、出演する女性アーティスト達への賛辞を送った後、赤ちゃんの性別について語った。この数日前、スキは自身のInstagramで、産後数か月は気分のアップダウンに悩まされたと明かしたばかりだった。

スキ・ウォーターハウスは現地時間4日、自身のInstagramでロバート・パティンソンとの間に第1子を出産したことを伝えた。投稿ではスキが新生児を抱く写真を公開し、「世界へようこそ、天使さん」とメッセージを記していた。写真では赤ちゃんの顔を見せておらず、生年月日や性別、名前などの詳細についても公表しなかった。そんなスキが現地時間12日、米カリフォルニア州パームスプリングスで開幕した「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」でパフォーマンス中、ロバートとの第1子の性別を明かしたのだ。ステージに立ったスキは、新曲『Faded』を含む多くの楽曲を披露した後、観客に向けて語りかける場面があった。スキはフェスティバル開幕日の豪華ラインナップについて、「金曜日に、こんなに多くの素晴らしい人達がパフォーマンスするなんて、驚いたわ」と述べ、「今夜は、たくさんの素敵な女性達が出演するの」と言い、同日にパフォーマンスするサブリナ・カーペンターと、ラナ・デル・レイの名前を挙げた。さらに、スキは「ここにいるみんなが知っているか分からないけど、私は最近、かなり大きな人生の変化があったの」とロバートとの第1子を出産したことに言及。赤ちゃんの性別について、このように明かした。「私は、素晴らしい“レディー”を持つことができて、本当に幸運だと思っているの。」“女の子”という発表に観客が大きな歓声をあげると、スキは笑顔で応えていたという。パフォーマンスを終えた後には、スキがロバートと一緒に観客の中に立ち、ラナ・デル・レイのステージを楽しむ様子が目撃された。SNSで拡散された動画では、黒いベースボールキャップを被ったロバートが白いファージャケットを着たスキの耳元で何かを話している仲睦まじい様子が映っていた。スキは現地時間8日、産後に気分のアップダウンがあったことを自身のInstagramで明かしており、産後の腹部を披露した写真を公開し、このようなメッセージを添えた。「第4期(産後3か月間)は屈辱的だった! 産後期間は、爽快な喜びと多くの笑い、涙、たくさんのホルモンで満たされていた!」そして「自分の身体が成し遂げたことすべてを誇りに思うし、この回復期に自分に与えた優しさと恵みを誇りに思っている」と、出産したことの喜びを記した。コメント欄では、パリス・ヒルトンがハートの目をしたスマイリーの絵文字で反応したほか、モデルのエミリー・ラタコウスキーがハートの絵文字を、俳優サルマ・ハエックが拍手とハートの目をしたスマイリーの絵文字を送った。この他、フォロワーからは「あなたを誇りに思う。女性は凄いし、強いんだから」「あなたは美しいわ。女性の身体は素晴らしいのよ」「二人とも本当におめでとう。一緒に新たな門出を楽しんでね」とサポートのコメントが寄せられていた。画像2、3枚目は『Suki Waterhouse Instagram「the fourth trimester has been… humbling!」「welcome to the world angel」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)