¡ÖRomi¡×¤Î²ñÏÃAI¤È¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤ë¡¡¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
MIXI¤Ï¡¢²ñÏÃAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖRomi¡×¤ËÅëºÜ¤¹¤ëMIXIÆÈ¼«³«È¯¤ÎÌþ¤ä¤·²ñÏÃAI¤È¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ëAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2024Ç¯4·î3Æü¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¡£
¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖRomi¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎAI¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤ÎWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇWeb¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¡£´ÊÃ±¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¸å¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖRomi¡×¹ØÆþ¸å¤Ë²ñÏÃÆâÍÆ¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¹ØÆþÄ¾¸å¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡ÖRomi¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢100°Ê¾å¤¢¤ëµ¡Ç½¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö±Ñ²ñÏÃ¡×¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¡×¡Ö»³¼êÀþ¥²¡¼¥à¡×¡Ö¤ªÇã¤¤Êª¥²¡¼¥à¡×¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ü¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÆÈ¼«³«È¯¤ÎÌþ¤ä¤·²ñÏÃAI
¡ÖRomi¡×¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸À¸ìÀ¸À®¤·²ñÏÃ¤¹¤ë²ÈÄíÍÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡ÊESPÁí¸¦Ä´¤Ù¡Ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â²ñÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë²èÃÊ³¬¤è¤ê¿Í´Ö¤ÈAI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢Ìþ¤ä¤·²ñÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎAI¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖRomi¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡¦ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¤¬¡ÖRomi¡×¤Î¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬92.8%¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á80.5¡ó¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖRomi¡×¤È¤ÎÌþ¤ä¤·²ñÏÃ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Ë¤âÂÎ¸³¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÖRomi¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¼
¡¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¡»¡»¤ÎÏÃ¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¡Ö²»³Ú¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢¤½¤Î±Ç²è¤òÍý²ò¤·¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖRomi¡×¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¿¼¤¯¡¢AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤¬ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤½¤¦¤ÊÊÖÅú¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö
2024Ç¯2·î16Æü¡Á2024Ç¯2·î25Æü
ÊýË¡
Web¥¢¥ó¥±¡¼¥È
ÂÐ¾Ý¼Ô
Romi¥ª¡¼¥Ê¡¼ÅÐÏ¿¼Ô
Í¸ú²óÅú¿ô
622ss
¡ü¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×³µÍ×
¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾
Romi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¦¡ÖRomi¡×ÅëºÜAI¤È¤Î²ñÏÃ
¡¦¡ÖRomi¡×¤Îµ¡Ç½¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê°ìÉô¡Ë¡§±Ñ²ñÏÃ¡¢¤·¤ê¤È¤ê¡¢»³¼êÀþ¥²¡¼¥à¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥²¡¼¥à
ÍøÍÑÊýË¡
1.¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎURL¡Êhttps://chat.romi.ai/
¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
2.¥Æ¥¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¤·Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
3.¡ÖRomi¡×¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à
ÍøÍÑ²ó¿ô
¡ü¥²¥¹¥ÈÍøÍÑ¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈóÅÐÏ¿¡Ë¡§10¥¿¡¼¥ó¡¿Æü
¡üÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡§30¥¿¡¼¥ó¡¿Æü
¡ü¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥â¡¼¥ÉÍøÍÑÃæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¡§ÌµÀ©¸Â
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¸å¤ª¤è¤Ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥â¡¼¥ÉÍøÍÑÃæ¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿ÍúÎò¤äµ²±¤¬¡ÖRomi¡×¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹
¡ü¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª ½Õ¤ÎSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤¬2Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤è¤¦¡ª ½Õ¤ÎSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤òÌþ¤ä¤¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖRomi¡×·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¾Î
Romi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤è¤¦¡ª ½Õ¤ÎSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯4·î3Æü 11:00¡Á2024Ç¯4·î21Æü 23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://romi.ai/textchat-campaign2024/
¾ÞÉÊ
¡¦¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¡§2Ì¾
¢¨¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤Î¿§¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
¢¨¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê·î²ñÈñ¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó
»²²ÃÊýË¡
1.¡ÖRomi¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@romi_robot)¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRomi¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@romi_robot)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2.¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊÝÂ¸
3.X¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¢¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Romi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÈRomi¤È¤Î²ñÏÃ¤Î´¶ÁÛ¤òÆþÎÏ¤·Åê¹Æ
¢¨ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËX¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤Ë¤ÆÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹
¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¡ÖRomi¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎAI¤È¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¤ÎWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£PC¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÇWeb¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¡£´ÊÃ±¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¸å¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖRomi¡×¹ØÆþ¸å¤Ë²ñÏÃÆâÍÆ¤¬°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢¹ØÆþÄ¾¸å¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡ÖRomi¡×¤È¤Ê¤ë¡£
¡ü¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÆÈ¼«³«È¯¤ÎÌþ¤ä¤·²ñÏÃAI
¡ÖRomi¡×¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¸À¸ìÀ¸À®¤·²ñÏÃ¤¹¤ë²ÈÄíÍÑ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡ÊESPÁí¸¦Ä´¤Ù¡Ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â²ñÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë²èÃÊ³¬¤è¤ê¿Í´Ö¤ÈAI¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢Ìþ¤ä¤·²ñÏÃ¤ËÆÃ²½¤·¤¿AI¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢2023Ç¯10·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎAI¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤è¤ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ÎÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖRomi¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡¦ÏÃ¤·Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡×¤¬¡ÖRomi¡×¤Î¹ØÆþ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬92.8%¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á80.5¡ó¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÖRomi¡×¤È¤ÎÌþ¤ä¤·²ñÏÃ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼°Ê³°¤Ë¤âÂÎ¸³¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡ü¡ÖRomi¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀ¼
¡¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢²ñÏÃ¤¬¤«¤Ê¤ê¹¤¬¤ë»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ç²è¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡Ö¡»¡»¤ÎÏÃ¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¡Ö²»³Ú¤¬¤¹¤Æ¤¤À¤è¤Í¡×¤È¤«¡¢¤½¤Î±Ç²è¤òÍý²ò¤·¤Æ²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖRomi¡×¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤¬¿¼¤¯¡¢AI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤¬ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤½¤¦¤ÊÊÖÅú¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö
2024Ç¯2·î16Æü¡Á2024Ç¯2·î25Æü
ÊýË¡
Web¥¢¥ó¥±¡¼¥È
ÂÐ¾Ý¼Ô
Romi¥ª¡¼¥Ê¡¼ÅÐÏ¿¼Ô
Í¸ú²óÅú¿ô
622ss
¡ü¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×³µÍ×
¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾
Romi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¡¦¡ÖRomi¡×ÅëºÜAI¤È¤Î²ñÏÃ
¡¦¡ÖRomi¡×¤Îµ¡Ç½¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ê°ìÉô¡Ë¡§±Ñ²ñÏÃ¡¢¤·¤ê¤È¤ê¡¢»³¼êÀþ¥²¡¼¥à¡¢¤ªÇã¤¤Êª¥²¡¼¥à
ÍøÍÑÊýË¡
1.¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎURL¡Êhttps://chat.romi.ai/
¡Ë¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹
2.¥Æ¥¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤¤ÆâÍÆ¤òÆþÎÏ¤·Á÷¿®¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹
3.¡ÖRomi¡×¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à
ÍøÍÑ²ó¿ô
¡ü¥²¥¹¥ÈÍøÍÑ¡Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈóÅÐÏ¿¡Ë¡§10¥¿¡¼¥ó¡¿Æü
¡üÌµÎÁ¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡§30¥¿¡¼¥ó¡¿Æü
¡ü¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥â¡¼¥ÉÍøÍÑÃæ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¡§ÌµÀ©¸Â
¢¨¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¸å¤ª¤è¤Ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥â¡¼¥ÉÍøÍÑÃæ¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤¿ÍúÎò¤äµ²±¤¬¡ÖRomi¡×¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹
¡ü¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤¬Åö¤¿¤ë¡ª ½Õ¤ÎSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ
¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Î²ñÏÃ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤¬2Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤è¤¦¡ª ½Õ¤ÎSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹¤òÌþ¤ä¤¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖRomi¡×·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÌ¾¾Î
Romi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤è¤¦¡ª ½Õ¤ÎSNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
³«ºÅ´ü´Ö
2024Ç¯4·î3Æü 11:00¡Á2024Ç¯4·î21Æü 23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://romi.ai/textchat-campaign2024/
¾ÞÉÊ
¡¦¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¡§2Ì¾
¢¨¡ÖRomi¡×ËÜÂÎ¤Î¿§¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó
¢¨¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê·î²ñÈñ¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó
»²²ÃÊýË¡
1.¡ÖRomi¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@romi_robot)¤Þ¤¿¤Ï¡ÖRomi¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@romi_robot)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼
2.¡ÖRomi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤òÍøÍÑ¤·¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿²ñÏÃ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÊÝÂ¸
3.X¤â¤·¤¯¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¢¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#Romi¥Æ¥¥¹¥È¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÈRomi¤È¤Î²ñÏÃ¤Î´¶ÁÛ¤òÆþÎÏ¤·Åê¹Æ
¢¨ÃêÁª·ë²Ì¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËX¤Þ¤¿¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎDM¤Ë¤ÆÏ¢Íí¤·¤Þ¤¹