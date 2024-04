画像生成AI「Stable Diffusion」の開発元として知られるStability AIが音楽生成AI 「Stable Audio 2.0」を公開しました。すでに日本からも利用可能になっていたので、実際にStable Audio 2.0を使って音楽を生成する手順をまとめてみました。Stable Audio 2.0 のご紹介 - Stability AI Japanhttps://ja.stability.ai/blog/stable-audio-20

◆Stable Audio 2.0で作れる音楽の例Stable Audio 2.0はテキストで指示するだけで音楽を生成できるAIです。以下のムービーを再生すると、「Cinematic Synthwave(映画風のシンセウェイヴ)」というプロンプトで生成した音楽の例を聴けます。Stable Audio 2.0 - YouTube◆Stable Audio 2.0のユーザー登録手順Stable Audio 2.0を使うには、まず以下のリンクをクリックしてStable Audioのウェブアプリを開きます。Stable Audio - Generative AI for music & sound fxhttps://stableaudio.com/ウェブアプリを開いたら、ユーザー登録するために画面右上の「Sign up」をクリック。すると、ユーザー登録画面が表示されます。今回はGoogleアカウントを使ってユーザー登録を進めるので、「Continue with Google」をクリック。Googleのログインページが表示されたらメールアドレスを入力して「次へ」をクリック。パスワードを入力して「次へ」をクリック。「次へ」をクリック。これでユーザー登録が完了しました。続いて、画面左下の「Try now」をクリック。規約をよく読んでから同意のチェックを入れて、「Next」をクリック。これでStable Audio 2.0を使って音楽を生成する準備が整いました。◆音楽を生成する手順音楽を生成するには、画面左側のテキスト入力欄に生成したい音楽の説明文を入力し、生成する音楽の長さ(最大3分)を決めて「Generate」をクリックすればOK。今回は「rock music(ロックミュージック)」と入力しました。「Generate」をクリックすると生成が始まるのでしばらく待ちます。今回は3分の音楽を約2分で生成できました。再生ボタンをクリックすると生成した音楽を再生できます。以下のムービーを再生すると、「rock music(ロックミュージック)」というプロンプトで生成した音楽を聴けます。音楽生成AI「Stable Audio 2.0」で生成した音楽その1 - YouTubeStable Audio 2.0では、生成した音楽を用いて「生成した音楽に似た音楽」を生成することもできます。似た音楽を生成するには「Use as input」をクリック。すると、画面左側に音楽が追加されます。音楽が追加されたら、新たに生成したい音楽の説明文を入力して「Generate」をクリック。今回は「Lo-Fi, rock(ローファイ、ロック)」と入力しました。しばらく待つと、新たな音楽が生成されます。「Lo-Fi, rock(ローファイ、ロック)」というプロンプトで生成した音楽が以下。元の音楽のリズムなどを残しつつ、雰囲気が変化しています。音楽生成AI「Stable Audio 2.0」で生成した音楽その2 - YouTube生成した音楽をダウンロードするには、赤枠で囲ったダウンロードボタンをクリックします。すると、音楽のダウンロードメニューが表示されます。無料プランの場合、「MP3」か「Video」をクリックして音楽をダウンロードできます。「Video」をクリックした場合、以下のようなMP4形式のムービーをダウンロードできます。音楽生成AI「Stable Audio 2.0」で生成した音楽その3 - YouTube◆有料プランもありStable Audioは基本使用料無料で、無料プランの場合は音楽生成トークンが毎月20個もらえます。Stable Audio 2.0を用いた音楽生成では1曲当たり2トークンを消費するため、無料プランでは毎月10曲生成できるというわけです。Stable Audioには有料プランも存在しており、一月ごとにもらえるトークンを増やすことが可能。それぞれのプランの月額料金や一月ごとにもらえるトークン数は以下の通りです。プラン名月額料金トークンFree無料20Pro11.99ドル(約1820円)500Studio29.99ドル(約4550円)1350Max89.99ドル(約1万3650円)4500