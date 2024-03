イギリス在住の32歳の女性が今月中旬にトルコで歯の審美治療を受けたとし、TikTokでアフターの歯の動画を披露した。すると女性は「まるで馬」「冗談だろ?」「なんて愚かなの」と酷評される一方で、「大爆笑」「面白すぎる」といったコメントも寄せられ、大きな反響を呼んだ。女性の“その後”も含め、英ニュースメディア『The Mirror』が伝えた。TikTokのフォロワーが5万人超のメイジー・スミスさん(Maisie Smith、32)は今月中旬、地中海に面した美しいトルコのリゾート地アランヤに家族で旅行に出かけた。

そしてトルコ到着から数日後、メイジーさんはTikTokに1本の動画を投稿。トルコで歯の審美治療を受けていたと説明し、心境を述べた。「明日は私の歯の最後の調整なの。歯医者が万全の態勢で私を支えてくれたことをとても嬉しく思っているわ。」動画は、口元を右手で隠したメイジーさんがベニア(人工歯)を披露するもので、「新しい歯で外見が完全に変わったの。私はこの歯にとても興奮しているのよ。だって私が望んだ通りの出来栄えだったから」と語ると、このように続けた。「私の歯は信じられないくらいお得で、支払ったのは約32万5000円(1700ポンド)だけよ。」「これから見せるけど、準備はいいかしら?」こうしてメイジーさんは、真っ白に輝く大きめのベニアを披露し、「やっと素敵な歯を手に入れることができたの。本当に信じられない気持ちよ!」と笑顔を見せ、その後も新しい歯にフォーカスした動画を次々とアップした。ところがメイジーさんは、ベニアが大きすぎて上手く話をすることができず、「以前の歯は完璧だったのに、なぜ“馬の歯”にしてしまったの?」「まるでロバ」などといった強烈なコメントのほか、次のような声があがった。「あなたの唇もそうだけど、その歯はどうみても違和感があるわ。」「悪気があるわけではないけれど、その歯は大きすぎだよ。」「これは冗談だよね?」「なんて愚かなの!」「今すぐ返金してもらうべき。」「オーマイガー。パロディでしょう?」「その歯では話をすることもできないわよね。精神科医に診てもらったら?」「そんな歯にした医師は、刑務所行きにすべきだよ。」「本物のベニアは歯と歯の間に隙間があるんだ。これは歯にはめるタイプのものでしょう。あなたは名声を得るために自分を愚かに見せているだけだわ。」「お金とフォロワー稼ぎのためでしょう? 人を欺かないで!」「アマゾンで買ったのよね?」「みんな、ユーモアがないな。私はあまりに面白すぎて、彼女のフォロワーになったくらいだよ。」「大爆笑だよ。これって最高じゃない?」そうして最初の投稿から5日後、メイジーさんは新たな動画をシェアし「批判的なコメントが殺到している」と明かすと、ネイルを歯に引っ掛けて(インスタント)ベニアを外し、「これはアマゾンで約765円(4ポンド)で買ったものよ!」と述べた。異様に白くて大きな歯は、メイジーさんのジョークだったのだ。予想に反して、すっかり騙された人々から辛辣なコメントを浴びせられたメイジーさんだったが、この種明かしの動画には、「最初から分かっていたわよ」「あなたはレジェンド!」「自然な歯のほうが素敵だわ」「これは最高のいたずら。騙された」「これぞTikTokだ」「ヘイターの言うことなんて気にしないことよ」「4ポンドだったらお買い得。私も子供に購入しようかしら」「笑いすぎたわ」「よくやった!」といった声が寄せられた。メイジーさんはその後、TikTokでインスタントベニアを装着した姿を見せてはいないものの、「冗談が分からないのなら、フォローしないでちょうだい!」などと元気な投稿を続けており、テックインサイト編集部からは「ユーモアを忘れず、そのままのスタイルを貫いて!」とメッセージを届けている。ちなみにベニアで馬のようになってしまったのはメイジーさんだけでなく、昨年には通販サイト「Temu」を利用したアメリカのペトリーナさんが自身を「馬ガール」と呼び、多くの人に笑いを届けていた。画像は『MaisieSmith TikTok「Final fitting tomorrow」「Insta : maisiesmith4 #fyp」』『Petrina Josephine TikTok「Its giving horse girl」』『The Sun 「GRIN AND BEAR IT I spent 10 years being unhappy with my teeth - now I love my veneers but trolls call me a horse」(Credit: Jam Press/@michalmaccabee)』『Adam Oakley TikTok「I bought 6quid vaneers so you dont have to…」』『saranash231 TikTok「DIY vaneers gone wrong…」』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)