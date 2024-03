米マサチューセッツ州にある図書館のユニークな取り組みが話題を呼んでいる。より多くの人に図書館を利用してもらいたいと考えたスタッフらは、本の紛失や破損により弁償責任が発生し、図書館に来づらくなっている人もターゲットにしたかった。そこで、猫の可愛い写真や絵を持参すれば、弁償の責任が免除されるというルールを設けた。猫を含む1万匹以上の動物の写真が届くほどの反響を呼んでいるそうで、テックインサイト編集部ではこの取り組みの詳細について、図書館の責任者に話をうかがった。

ユニークな取り組みを行っているのは、米マサチューセッツ州にあるウースター公共図書館(Worcester Public Library)だ。スタッフらは図書館の利用者を増やすため、新しいアイディアを考えていた。そこで目に留まったのが、借りていた本を失くしたり破損したりして弁償の責任が生じている人の存在だ。弁償代金は、本を借りるために使う図書館カードに記録されている。その代金を支払わなければ新たに本を借りることができないため、こうした人々は図書館から足が遠のいているという。そこで、ウースター公共図書館は3月のみの期間限定で、猫の写真や絵を持参すれば弁償代金を免除するというルールを設けた。同図書館で責任者を務めるジェイソン・ホーマーさん(Jason Homer)は、ルール設定の意図をこのように明かしている。「ウースター公共図書館では2020年以降、延滞料の制度を廃止しましたが、紛失や破損した際の弁償費用の請求は続いていました。」「弁償責任のある人の中には、愛犬に齧られてしまったために30ドル(約4500円)の弁償代を支払うか、30ドルで生活必需品を購入するかの選択に迫られ、苦しんでいる人もいます。誤って紛失や破損してしまった人も多いことは分かっています。私たちは人々を罰するのではなく、本を読んで読書を好きになってもらいたいのです。」こうした背景に加え、同図書館のスタッフらに猫好きや猫を飼っている人も多かったことから、図書館を訪れる人を増やしつつ、猫の写真や絵を見せてもらうのは、これ以上ない方法だと思ったそうだ。スタッフからこのアイディアを相談されたジェイソンさんが、理事会にかけ合ってみると承認され、スタッフらはすぐに準備に取りかかった。「当初は、弁償の免除は50人ほどと見込んでいましたが、最初の2週間だけで約700人が弁償責任を免除してもらいに図書館を訪れました。想像していた以上の成果ですよ」と、ジェイソンさんは予想外の反響に驚いている。ウースター公共図書館では、3月いっぱいを「March Meowness」と呼ぶ猫月間にして、猫をテーマにした様々なイベントを開催することにした。今回のルールは、このイベントの一環としても機能している。非常に寛大な対応ではあるが、いくつか注意事項がある。紛失や破損したものが5点以上ある場合には、担当者による審査が必要になる。また、猫の写真や絵を持参すれば必ず免除になるという保証はなく、紛失や破損の理由が不適切なものであれば対象外になるという。ジェイソンさんによると、このユニークなアイディアが米ニュースメディア『The New York Times』に取り上げられると、記事の掲載翌日にパンデミック以降で最多の来館者数を記録したそうだ。記事を読んだ人からは、「うちの地域でもやってほしいな」「クリエイティブで面白いアイディアだと思う」「猫の写真が新しい通貨になるべきだね」「この地域に引っ越したいよ」「最高のアイディアだ」「猫がすべてを解決することが、また証明されたね」といったコメントが届いている。実際に700人以上の人が弁償責任を免除してもらったが、弁償責任がない人からも猫の写真や絵が図書館に届いたそうで、7000人以上から、猫以外の動物も含む1万匹を超える写真が集まった。図書館の一画には、溢れんばかりの写真や絵が飾られている。ジェイソンさんは、「写真をシェアしてくださった方々は、ペットとの暮らしやエピソードも一緒にシェアしてくれています。亡くなってしまったが、人間や家族の心に強く残り続ける愛猫の写真も届いており、こうした写真を受け取ることは、特に光栄なことだと思っています」と話す。本の紛失は、アメリカ国内の図書館で大きな問題になっているそうで、ウースター公共図書館も同じ悩みを抱えている。ジェイソンさんは、図書館としての取り組みを次のように説明した。「全米の公共図書館では大規模な調査が行われており、罰金を設定したとしても、本が戻ってこないケースが大半です。罰金制度は最終的に図書館の利用者を失うことになりますし、図書館にお金を生み出すものでもないので、何の役にも立ちません。どちらかと言えば、支払われることのない借金のようなものですね。」「私たちは年間100万もの資料を貸し出しており、数百の資料を失ったとしても、資金提供のおかげで十分な見返りがあります。私たちのコミュニティには、紛失した資料を弁償できないかもしれない低所得者もいます。」「結局のところ、これはバランスの問題なのです。本を失くしてしまう人はいますが、その場合には、他の人がその資料を使えなくなってしまうという事実を理解してもらうようにしています。私たちは提供できるベストな資料へのアクセスを保証するため、定期的に資料を新しいものに交換したり、新しい資料を購入したりしています。」