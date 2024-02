◆伊藤淳史主演「離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―」

【モデルプレス=2024/02/25】俳優の伊藤淳史が主演、女優の 篠田麻里子 がヒロインを務めるテレビ朝日系土曜ナイトドラマ『離婚しない男―サレ夫と悪嫁の騙し愛―』(毎週土曜よる11時30分〜)の第6話が、24日に放送された。篠田と 小池徹平 の新たなキスが話題を集めている。<※ネタバレあり>本作は、妻の不倫に気づかぬフリをしながら不倫の証拠を日々収集し、父親が親権を獲得するという困難な壁に立ち向かう男の姿を描くリコン・ブラックコメディ。

大手新聞社の社会部エース記者・岡谷渉(伊藤)は、相棒となった探偵・三砂裕(佐藤大樹)とともに、妻の綾香(篠田)の不倫の証拠集めに勤しみ、勝率1割の困難な戦いという高い壁を乗り越えて愛娘・心寧(磯村アメリ)の親権を獲得するため奔走中。第5話で、部下・千里(玉田志織)とのただならぬ仲が明かされていた綾香の不倫相手・司馬マサト(小池)。渉の前に突如現れた隣の部屋に引っ越ししてきた謎の美女・竹場ナオミ(藤原)もマサトの指示による千里の“仕込み”であった。2人は部屋でナオミについて話しながらじゃれ合う中、マサトが「チェリー or キス?」と迫り、チェリーを選ぶ千里にキスをせがみ顔を近づけたところで、綾香が部屋に入ってきた。そんな2人の姿を見た綾香は「私のこと本当に愛してくれてるの?」と怒りをあらわに。しかしマサトは「いつからそんな愚問を聞くようになったんだ?」と交わしながら、ナオミに気があるのでは、と報告する綾香に、2人が逢引きしている様子を写真に撮るように命じる。最後にマサトが「チェリー or キス?」と千里のときと同じように聞くと、綾香は「チェリー and キス」と2人の“行為”に欠かせない鈴の付いた首輪を取り出した。そんな綾香の口にチェリーを入れたマサトは、そのチェリーを食べるように綾香の唇を咥え、2人で濃厚なキスを交わした。このシーンに視聴者からは「急なチェリーに笑った」「新たなプレイ」「たしかに綾香の返しは上手い」「相変わらずすごい展開」「激しさ増してる」といった声が寄せられている。(modelpress編集部)情報:テレビ朝日【Not Sponsored 記事】