ÌðÉôÈþÊæ¡¢¶»¸µÂçÃÀ¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÍç¤«¤È»×¤¦¤¬¤Í¡×¡Ö°ì½Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÉôÈþÊæ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢»¨»ï»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶»¸µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍç¤«¤È»×¤¦¤¬¤Í¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼ åºÎï¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌðÉôÈþÊæ¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿ÌðÉô¡£2010Ç¯¡¢Åìµþ¤ÎÃÓ¿¬Âç¶¶¤Ë¥Ð¡¼¡ÖYABEKE¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤Î»³ÎÓÆ²¿®É§µ³¼ê¤È·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÉô¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¤ª¿¬¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Çò¤¤¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä¡¢¾ö¤Î¾å¤ÇÃåÊª¤¬¤Ï¤À¤±¤¿¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤Ï¡¢¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï½µ´©Âç½°¤ÎÉ½»æ»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£½µ´©Âç½°¤µ¤ó¤Ï¶»¸µ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤«¤é¡£°áÁõ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ã¡×¤È¡¢¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤Ë¸«¤»¤¿»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°ì½Ö¥É¥¤Ã¤È¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¤¥¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë