¹â¹»Â´¶È¤â¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡Ä´Ú¹ñ¡¦¹ÈÇò½Ð¾ì¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¨»´¥¤¥¸¥áµ¿ÏÇ¡×ÀïØË¤ÎÃæ¿È
´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë½÷À¤¬¤¤¤ë¡£
¡Ç22Ç¯12·î¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØLE SSERAFIM¡Ê°Ê²¼¡¢¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¡Ù¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¡Ê18¡Ë¤À¡£¥¬¥é¥à¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥¸¥áµ¿ÏÇ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ç¯£µ·î¤Î¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÃ¦Âà¡£¥½¥¦¥ë¸ø±é·Ý½Ñ¹â¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯£²·î£·Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·Ìó£±Ç¯£·¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¤È»×¤ï¤ì¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¤ò²ÃÇ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÂ´¶È¼°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¾¡¼¥ó¤Þ¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¬¥é¥à¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·Ý½Ñ³Ø¹»Â´¶È¸å¤Ï·ú¹ñÂç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢±éµ»³Ø²Ê¤Ø¿Ê³ØÍ½Äê¤Ç¡¢»þ´ü¤ò¤ß¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ØÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê´Ú¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¥¬¥é¥à¤¬¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÃæ¿È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ØFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥¤¥¸¥áµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤Ó¤¿¤ÓÊó¤¸¤Æ¤¤¿¡£³Æµ»ö¤«¤éÈ´¿è¤·¤¿ÆâÍÆ¤òºÆÏ¿¤·¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿ÂçÁûÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡ÊÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡½¡½¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é±½¤¬¡Ä¡Ä
ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÊÃ±¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØBTS¡Ù¤ÎËåÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¡Ç22Ç¯£µ·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é¤«¤é¿Íµ¤¤Ï°µÅÝÅª¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ÏÈ¯Çä£±½µ´Ö¤ÇÌó31ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢§®£Ö¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï6400Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¸µ¡ØIZ¡öONE¡Ù¤ÎµÜÏÆºéÎÉ¤¬¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¤Ë¡¢½ÐÉ¡¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤ëÁûÆ°¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¡£¥¬¥é¥à¤Î³èÆ°Ãæ»ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢¥¬¥é¥à¤¬¥¤¥¸¥á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦±½¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Î£´·î¤Ë¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿£Á¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤¬¡Ò¶¼¤µ¤ìÀº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡Ó¡Ò¥¤¥¸¥á¤¬¸¶°ø¤ÇÅ¾¹»¤·¤¿¡Ó¤ÈÅê¹Æ¡£¥¬¥é¥à¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÒÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤È¤Ö¤Ã»¦¤¹¤¾¡Ó¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥¢¥×¥ê¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï£Á¤ÎÅê¹Æ¤òÈÝÄê¡£Í§¿ÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÏÄ¶Ê¤µ¤ì¡¢¤à¤·¤í¥¬¥é¥à¤ÏÈï³²¼Ô¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤ÈÁûÆ°¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡Ö£Á¤¬¾Úµò¤À¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø³Ø¹»Ë½ÎÏÂÐºö¼«¼£°Ñ°÷²ñ·ë²ÌÄÌÊó½ñ¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÌÌ¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ò²Ã³²À¸ÅÌ¤Ï£±Ç¯£³ÁÈ¥¥à¡¦¥¬¥é¥à¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë¡¢³Ø¹»Â¦¤Ï¡Ò¡ÊÊ¸½ñ¤Î¿¿µ¶¤ò¡ËÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ó¤È²óÅú¡£ÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ê¸½ñ¤ÏËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸½ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÏºÆ¤ÓÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥é¥à¤¬³Ø¹»¤«¤é½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥¸¥á¤ÏÈÝÄê¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢£Á¤¬¥¬¥é¥à¤Î¿ÆÍ§£Â¤Ë¥¤¥ä¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¥¬¥é¥à¤Ï³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï£··î¤Ë·ÀÌó¤ò²ò½ü¡£¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£±¿Í¸º¤ê¡¢£µ¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡ÖÃ¦Âà¸å¤â¥¬¥é¥à¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÒÃ¯¤«¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ó¤È¥¤¥¸¥á¤òÈÝÄê¡£¡Ø¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ù¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ò¡ÒÌ´¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡Ó¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁûÆ°¤Ï¥¬¥é¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊºÃÀÞ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ý½Ñ³Ø¹»¤äÂç³Ø¤Ç±éµ»¤òËá¤¤Ê¤ª¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ú¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
»óÉú¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¥¬¥é¥à¤Ï¸«»ö¤ÊÉü³è¤ò¤È¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ºÆ¤Ó²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£