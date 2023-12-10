¶¶²¼Å°»á¡¡°ÂÇÜÇÉàÎ¢¶âáµ¿ÏÇ¤Ë¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏÃÄÂÎ¤È°ì½ï¡×¡ÖµìÅý°ì¶µ²ñ°Ê¾å¤Î°¼ÁÀ¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬£±£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ð£Ò£É£Í£Å¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇÂçÇÉÈ¶¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÇÉÈ¶¤Î´´Éô£¶¿Í¤ò´Þ¤àÂçÈ¾¤Î½êÂ°µÄ°÷¤¬¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶À¯¼£¤Ëº£ÈãÈ½¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¿É´¿Í¤ÎÀ¯¼£²È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ°Õ»×·èÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥ë¡¼¥×²½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¡£º£²ó¤âµºÜ¤ò¤¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤ëÇÉÈ¶¤È¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ÇÉÈ¶¤ÏÊ¬¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î°ÂÇÜÇÉ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¼£»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç¡¢Î¢¶â¤ò¤â¤·ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÈ¿¼Ò²ñÀªÎÏÃÄÂÎ¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶â¤òÁÈ¿¥Åª¤Ëºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡£µìÅý°ì¶µ²ñ¤È¤«¥Ó¥Ã¥°¥â¡¼¥¿¡¼¤È¤«°Ê¾å¤Î°¼ÁÀ¤¬¤¢¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÍ¤éÁýÀÇ¤È¤«ÉéÃ´¤È¤«°ÂÇÜÇÉ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Î½¾¤¨¤Ê¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¿ÏÇ¤¬Ç§Äê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ÂÇÜÇÉ¤Ï²ò»¶¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ëµºÜ¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¯¼£²È¤Ï½¸¤á¤¿¤ª¶â¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó²ÝÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·èÄêÅª¤Ë¹ñÌ±¤È°ã¤¦¡£¤Ê¤¼Èó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¯¼£¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¤¤¤¦Á°Äó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¡ÖµºÜ¤¬¤Ê¤¤¡¢ÎÎ¼ý½ñ¤â¤Ê¤¤¤Ç¡¢»È¤¤Æ»¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÍèÀÇ¶â¤«¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Î¢¶â¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ëµºÜ¥ß¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃ¦ÀÇ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¯¼£²È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£