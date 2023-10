米歌手アリアナ・グランデ(30)が、別居中の夫ダルトン・ゴメスさん(28)との離婚が成立したと報じられた。裁判所に提出された和解案によると、アリアナがダルトンさんに1億8千万円超を支払うという。ダルトンさんはアリアナと生活した邸宅の売却額の半分を受け取り、弁護士費用の一部はアリアナが負担することになる。現在のアリアナは俳優イーサン・スレーター(31)と交際中で、2人はすでにニューヨークで一緒に暮らし始めたそうだ。

アリアナ・グランデと不動産会社に勤めるダルトン・ゴメスさんは2020年1月に交際開始し、同年12月に婚約を発表。2021年5月には、アリアナが米カリフォルニア州に所有する自宅でプライベートな挙式を執り行った。

しかし、今年7月に2人の破局が報じられ、9月にはアリアナがダルトンさんとの離婚を裁判所に申請した。アリアナの代理人には、セレブ御用達の敏腕離婚弁護士ローラ・ワッサー氏が指名された。同氏が作成した法的書類によると、離婚の理由は「和解し難い相違」で、破局日は2月20日と記されていた。

そして現地時間10月6日、アリアナとダルトンさんの離婚が正式に成立したと複数の現地メディアが報じた。2人は婚前契約を結んでおり、多くの争点がなかったことから手続きは順調に進んだようだ。

米メディア『TMZ』によると、裁判所に提出された和解案では、アリアナがダルトンさんに非課税で125万ドル(約1億8700万円)を支払うそうだ。ダルトンさんはこれを前払いで受け取るため、配偶者養育費はないという。

さらにダルトンさんは、アリアナと生活していた米ロサンゼルスの邸宅の売却額の半分を受け取ることになる。ダルトンさんの弁護士費用については、アリアナが最大2万5千ドル(約370万円)を負担するそうだ。

ある情報筋は同メディアの取材に応じ、「アリアナとダルトンさんの間には、今でもお互いへの強い愛情と尊敬の気持ちが残っています。彼らは、すべてがお互いの歩調に合わせて進められることを望んでいました」と語った。

アリアナの弁護を担当したワッサー氏は、争いの多い離婚調停でも迅速に手続きを進め、離婚を成立させることで知られている。今回の和解の手順も、同氏による標準的な業務の進め方だった。和解案は裁判所に提出されており、裁判官が署名をした後、アリアナとダルトンさんは独身に戻ることになる。

アリアナはダルトンさんとの破局が報道された3日後の7月20日、現在制作中の映画『Wicked(原題)』で共演するイーサン・スレーターとの交際説が浮上した。

すると後日、イーサンは高校時代の同級生で歌手のリリー・ジェイ(29)との離婚を申請した。2人の間には昨年、第1子の男児が誕生していた。

アリアナは9月にダルトンさんとの離婚を申請した後、イーサンと公の場で手をつないでデートする場面が目撃された。Instagramのゴシップアカウント『DeuxMoi』が公開した写真には、2人が腕を組んでアトラクションに乗る行列に並んだり、園内を歩く様子が捉えられていた。

2人の関係はさらに親密になっているようで、今月4日には2人が同棲を開始したと報じられた。

米メディア『US Weekly』に語った情報筋によると、「イーサンは、友人やもうすぐ元妻になるリリー・ジェイに向けて、『アリアナとニューヨークで一緒に暮らしている』と報告しました」と明かしており、こう付け加えたそうだ。

「彼らは本当に幸せで、お似合いのカップルです。アリアナの友人達はみんなイーサンを気に入っていますよ。」

画像は『Ariana Grande 2022年3月22日付Instagram「chapter two out now @r.e.m.beauty」、2022年11月29日付Instagram』『Ethan Slater 2018年3月28日付Instagram「a devil on each shoulder.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)