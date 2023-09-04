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Lidl urgently recalls kids' treats over explicit error - and shoppers are horrified | The Sun
https://www.thesun.co.uk/money/23621080/lidl-recall-paw-patrol-explicit-error/
Lidl recalls Paw Patrol snacks after website on packaging displayed porn | TechCrunch
https://techcrunch.com/2023/09/01/lidl-recalls-paw-patrol-snacks-after-website-on-packaging-displayed-porn/
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