°Ý¿·¡¦Ãæ¾ò¤¤è¤·»á¡Ö¶ÊÇã¤Ã¤Æ¡×¡¡»²±¡Ê¸¶µ°Ñ¤ÇÈ¯¸À¡¢½¤Àµ¤Ø
¡¡7·î¤Î»²±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿²Î¼ê¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃæ¾ò¤¤è¤·»á¤¬¡¢15Æü¤Î»²±¡Ê¸¶µ²Ê³Ø°Ñ°÷²ñ¤Ç¡Ö9·î¤Ë¿·¶Ê¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£³ÆÅÞ¤Ï¡ÖÉÔ²ºÅö¤ÊÈ¯¸À¡×¤À¤È¤·¤Æºï½ü¤ä½¤Àµ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¡£Ãæ¾ò»á¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖÀëÅÁ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µÄ»öÏ¿¤ÎÈ¯¸ÀÉôÊ¬¤ò½¤Àµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¾ò»á¤Ï¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¤¦¤½¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ»þÂå·à¡Ö¿·¡¦É¬»¦»Å»ö¿Í¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº¤µç¤¹¤ëÇÐÍ¥¤é¤Ø¤Î¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¡£ºÇ¸å¤Ë¿³µÄ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¿·¶Ê¤ÎÏÃÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡Ö12·î¤Ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¤ä¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£