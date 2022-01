俳優の椎名桔平(57)が16日、自身のインスタグラムを更新し料理を作っている最中のキッチンを披露した。

椎名は「#定食作り 肉野菜炒めとニラ玉味噌汁で腕をふるう?^_^ Happy birthday to my son!! You are growing up well.」とつづり、12歳になる長男の誕生日を祝福するメッセージとともに、野菜や肉が沢山広げられた台所の写真を投稿した。

椎名は03年に女優の山本未來と結婚し、10年には第1子男児が誕生したが19年に離婚。長男の親権は山本が持った。

フォロワーからは「定食の御料理が出来るなんて桔平さんとてもすごいです」「パパ大奮闘 愛情いっぱいのお誕生日ですね」「幸せいっぱいの台所がみれて私も幸せです」「手作り料理でお祝いするって良いですね〜」「素敵なお父さん」「パパの愛情たっぷり料理〜素敵ですね」「一生懸命作ってるのが伝わります」「調味料いっぱい!お料理する人のキッチンですね」「なんてステキなパパ」「スパイスが多いですね?お料理されるんですね!」などの声が寄せられていた。