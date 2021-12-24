Æá¿ÜÀîÅ·¿´VSÉðÂº¡¢¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¡ÈÌ´¤Î¥«¡¼¥É¡É¤¬ÍèÇ¯6·î¼Â¸½¡¡Å·¿´¤Ï¡Ö°úÂà¤ò¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê23¡Ë¤ÈÉðÂº¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾Áª¼ê¤ÎÂÐÀï¤¬ÍèÇ¯6·î¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ºç¸¶¿®¹ÔÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ï¡ÖËþ°÷¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¡¢°ìÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤òºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ð½à¤òÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°®¼ê¤ò¤·¤Æ¡Ä·òÆ®¤òÀÀ¤¤¤¢¤¦2¿Í
¡¡ÉðÂº¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö¾ð¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤é¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡£³ÊÆ®µ»³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ì´¤Î¤¢¤ëÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÄ©¤ó¤Ç¡¢É¬¤º¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤»¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤¹¤·¡¢ÃæÎ©¤ÊÉñÂæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤Î»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤Æ¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Å·¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö6·î¤Ë°úÂà¤ò¤Î¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤±¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¾¡¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2013Ç¯¤´¤í¤«¤é¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿2¿Í¡£ÉðÂº¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏK¡Ý1¡¢Å·¿´¤Î¥ê¥ó¥°¤ÏRIZIN¡õRISE¤ÇÊÌ¤Î¥ê¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÉðÂº¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡×¡ÖÅ·¿´¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡×¤È¸ß¤¤¤ËÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÄ©È¯¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤Ë¡ÖÅ·¿´¤È¤ä¤ì¡×¤ÈSNS¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Ë¤ÏÅ·¿´¤¬ÂÐÀï¤òÇ÷¤êÉðÂº¤Î»î¹ç²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤â¡¢K¡Ý1¤¬·ÀÌó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¸òÎ®¤òµñÈÝ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÉðÂº¤¬Å·¿´¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¡£¤½¤ì¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡ØRIZIN¡Ù¤Ç¤ÎÅ·¿´¤Î»î¹çÄ¾Á°¡¢¤Ê¤ó¤ÎÍ½¹ð¤â¤Ê¤¯ÉðÂº¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤òÉ½¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÉðÂº¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢»î¹ç¸å¤Ï¾¡Íø¤·¤¿Å·¿´¤È°®¼ê¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÀï¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò³ÎÇ§¡£º£Ç¯3·î¤ÎÉðÂº¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢µÕ¤ËÅ·¿´¤¬Íè¾ì¤·¡¢¤Þ¤¿°®¼ê¤·¤Æ»î¹ç¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢º£Ç¯4·î¤ËÅ·¿´¤¬2022Ç¯3·î¤Ç¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò°úÂà¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉðÂº¤È¤Î»î¹ç¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂçËÜÌ¿¤¬º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤º¡£RIZIN¤Î²ñ¸«¤Î¤¿¤Ó¤Ëºç¸¶¿®¹ÔÂåÉ½¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¡×¤òÏ¢È¯¤·¡¢Âç²ñ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¤½¤·¤Æ¡¢21Æü¤ËÅ·¿´¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤¤Ã¤È¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤¤Î¤¦23Æü¤Ë¤ÏÉðÂº¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖI can¡Çt wait¡ÊÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¿Í¤ÎÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£