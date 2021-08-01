´ä¶¶¸¼¼ù¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö8·î¥ª¡¼¥×¥ó¡ÖÉ¬¤º¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡3·îËö¤Ç¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦King¡õPrince¤òÃ¦Âà¤·¤¿´ä¶¶¸¼¼ù¤¬8·î1Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡õ¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉ¬¤º¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×µ×¡¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à´ä¶¶¸¼¼ù
¡¡¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á2018Ç¯11·î¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤¿´ä¶¶¡£ÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖËÍ¤ÎÂÎÄ´¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¸µµ¤¤ÇËèÆü¸µµ¤¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖËÍ¤¬µÙ¤ó¤Ç¤«¤é¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¡ÄÆÃ¤ËKing ¡õ Prince¡Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤âÈà¤é¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏÈà¤é¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¡Ê³èÆ°¤Î¡Ë¾ì½ê¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤º¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢8·î8ÆüÀµ¸á¤è¤ê¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡ÊÇ¯²ñÈñ5500±ß¡Ë¤¹¤ë¤È¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹¬¤»¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬¤º¹¬¤»¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¤Õ¤Õ¤Õ¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æº£¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤¢¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£