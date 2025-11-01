水上アートホテル「PETALS TOKYO」で気軽に海外気分を満喫【すみずみ宿泊ルポ】
アートシティ・天王洲で楽しむ！ 話題の水上アートホテル
天王洲アイル駅から徒歩5分、運河に浮かぶ水上アートホテルとして2020年11月にオープンした「PETALS TOKYO」。
天王洲にてミュージアムやイベントスペースを展開する「寺田倉庫」が運営するスポットです。
日本にいながら海外の雰囲気を味わってもらいたいという想いから構想が始まり、古くから運河の街として発展したオランダ・アムステルダムの「ハウスボート」をイメージして作られたそう。
宿泊すみずみinfo
日本ではあまり馴染みのない「ハウスボート」とは、居住型の船のことで海外では一般的なのだとか。「ハウスボート」ならではの、ぷかぷかと水面に浮いている感覚が味わえるんです！
るるぶ&more.からの予約が便利！
▶▶るるぶトラベルの
お得な宿泊予約はコチラ！
東京のホテル
ラグジュアリーな空間とお部屋からの絶景で、今までにないホテル体験！
イベント会場として使われる船上イベントスペース「T−LOTUS M」の両脇に4隻の小舟の客室スペースがあります。
名前の「PETALS（ぺたるす）」は花びらという意味で、4隻の小舟を水面に浮かぶ蓮の花びらに見たてて、このように名付けられたそう。外観はアーティスティックで個性的なデザインで、どれもおしゃれ！
客室は「モダン＆スタイリッシュ」、「ライト＆クラッシー」など、それぞれの部屋にコンセプトが設けられており、高級感あふれるラグジュアリーな空間。
宿泊すみずみinfo
海外っぽい雰囲気を出すために、日本語のものはなるべく置かないようにしているのだそう！
4部屋それぞれ間取りや雰囲気が異なり、女子会やホカンス（ホテル×バカンス）など、目的に合わせてお部屋を選ぶことができます。
そして何と言っても、客室から見える景色がこのホテルならでは！それぞれの部屋によって異なる景色が望めるのが特徴です。
桟橋の一番奥にある「PETAL 1」は、モダン&スタイリッシュをテーマにした客室で、センターにキングサイズのベッドが置かれています。一面に広がるダイナミックな天王洲運河の景色が一望でき、2つの運河が交差するところも見ることができますよ！
「PETAL 3」はチャーム&コージーをテーマにした客室。ベッドサイドに大きなパノラマウィンドウがあり、水面をより間近に感じることができます。
窓から見える景色とぷかぷか揺れている感覚で、水の上にいる不思議な実感が湧いてきます！
そしてこちらの客室の上にはルーフテラスも完備！ 開放的な眺めに感動すること間違いなしです。
宿泊すみずみinfo
ルーフテラスは、ディナーやヨガなどさまざまな使い方が可能。ここでプロポーズをしたという人もいるのだそう！サプライズな演出にもぴったりですね。
夜には天王洲運河の素敵な夜景が楽しめます。水上アートホテルならではの、水面に映る光の絶景も楽しんでみてくださいね！
ステイケーションに最適なルームサービス！
新しい体験が満載の「PETALS TOKYO」は、一流のアメニティやサービスにも注目です。
シャワールームには全室低温のミストサウナが完備され、プライベートサウナに早変わり。極上のサウナ体験ができちゃいます！
そしてこちらのホテルのコンセプトの一つが「エコ＆オーガニック」。自然由来の素材や再生可能な資源を使った、環境に配慮したホテル作りに力を入れています。
アメニティはなるべくプラスチックを避け、木製や竹製のものを使用。歯ブラシやくしなどは持ち帰りOKなので、おうちでも引き続き使うことができますよ！
冷蔵庫に入っているドリンク（別途有料）は、ビンと紙パックのパッケージのものだけを置き、環境への負荷に配慮しています。
さらに、ワイン事業も展開する寺田倉庫が運営するホテルということで、希望すれば、ワインリストから好みのワインを選んで提供してもらうことも可能♪
宿泊プランは素泊まりのほか、書道（1室10万円〜）や坐禅体験付き（1室7万4500円〜）のプランがあります。詳細はホームページのPlanでご確認ください。
宿泊すみずみinfo
お部屋で朝食をとりたい人は、パンやスープといった洋食と、おにぎりや和惣菜などの和食（7000円〜）を部屋まで運んでもらうこともできますよ。朝をゆっくり過ごしたい人にはうれしいサービス！
利用したい方はスタッフへリクエストを！
おすすめの周辺観光スポット2選
【ホテルからすぐ】WHAT MUSEUM
倉庫空間を現代アートや建築との出会いの場へと昇華させた、倉庫会社ならではのミュージアム。また「建築倉庫」では、建築家や設計事務所から預かる建築模型を800点以上保管し、その一部を公開。貴重な建築模型や普段見られない保管の現場を見学できます。
【ホテルから徒歩10分】天王洲シーフォートスクエア
東京モノレール「天王洲アイル駅」直結。島(アイル)を囲む運河の水辺と緑豊かな開放感ある景観のベイエリア天王洲アイルで、オフィス、劇場、ショップ＆レストランを併設する商業施設です。
リアルなおすすめタイムスケジュール
【1日目】
11:30 天王洲アイル駅に到着。駅周辺のレストランでランチ後、WHAT MUSEUMでアートを鑑賞
15:00 チェックイン。スタッフに近隣のレストランのディナー予約を依頼
15:20 客室でのんびり。ボートハウスならではの浮遊感を満喫
18:00 予約をお願いしたレストランへおでかけ
22:00 ホテルに戻って客室内やテラスから東京の夜景を堪能
22:30 就寝
【2日目】
7:00 オプションでお願いしていた朝食を運河を眺めながらいただく
9:00 チェックアウトまでお部屋を満喫
11:00 チェックアウト
11:15 東京観光を楽しむ
17:00 帰路へ
東京駅から電車で15分ほどと、アクセスもいい天王洲。都内にいるとは思えない最高の景色とサービスで、アートな街・天王洲を満喫してみませんか？
■PETALS TOKYO（ぺたるす とーきょー）
住所：東京都品川区東品川2-1 T-LOTUS
電話番号：050-5491-2681
チェックイン：15〜21時／チェックアウト： 〜11時
料金：1泊1室あたり 6万2000円〜
るるぶ&more.からの予約が便利！
▶▶るるぶトラベルの
お得な宿泊予約はコチラ！
東京のホテル
▶▶「すみずみ宿泊ルポ」の記事一覧はこちらから！
text：谷口翔子（vivace）
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●この記事は一部るるぶDATAをもとに作成しています。