¥Î¥à¤µ¤ó¡¢¹Åç¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¤Ë¡Ö²ÈÄí±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¤ò¼ø¤±¤ë
¡ÚÉü¹ï¡ª¥Î¥à¤µ¤ó¤Î¥Ü¥äµ©¡Ûº£Ç¯£²·î£±£±Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÌîÂ¼¹îÌé¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢³ÚÅ·´ÆÆÄºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢£²£°£°£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ü¥ä¥¤ò°ìµó¸ø³«¡ª¡¡Åö»þ¿·º§¤À¤Ã¤¿¡¢¹Åç¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¤Ë¥Î¥à¤µ¤ó¤¬¼ø¤±¤¿¡Ö²ÈÄí±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¤È¤Ï¡Ä¡££±Ç¯´Ö´°Á´Ì©Ãå¤ÇÃê½Ð¤·¤¿¼î¶Ì¤Î¥Ü¥ä¥¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¡£µ·î£²£·Æü¡¡ÃæÆüÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¡¡»î¹çÁ°
¡ÊÃæÆü¤ÎÍî¹ç´ÆÆÄ¤¬¡Öµð¿Í¤òÄÉ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¦¥Á¤À¤±¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ë
¡¡¥¢¥¤¥Ä¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇËÜ²»¤À¤«¤ï¤«¤é¤ó¡£Íî¹ç¤Ï¥×¥é¥¹»×¹Í¡¢¥ª¥ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¡£Íî¹ç¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤è¡£¾ï¤Ë¥×¥é¥¹»×¹Í¡£¥ª¥ì¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤À¤±¤É¤Ê¡£¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë°Å¼¨¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡£Âç¤·¤¿¤â¤ó¤À¡£
¡Ê»î¹ç¤Ï£³¡½£²¤Ç¾¡Íø¡££¸²ó¤ËÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò£°ÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¡Ë
¡¡¤¢¡Á¤Ã¡¢»¦¤µ¤ì¤ë¤ï¡£Æó·³Àï¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¤ê¤ª¤Ã¤Æ¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ä¡£µ»¹ªÇÉ¤Ê¤éµ»¹ªÇÉ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤ó¤È¡£²¿¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ð¤«¤êÊü¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡£
¡¡ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤È¤«¡¢¥¨¥µ¤ò¤Þ¤¤¤Æ¤È¤«¤¬Á´Á³¤Ê¤¤¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤ä¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¡©¡¡¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¡¼¥ó¤«¡£Â¹»Ò¤¬¡ÖÅ¨¤òÃÎ¤ê¸Ê¤òÃÎ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤È¤ë¤ä¤í¡£¤Þ¤º¸Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ã¤É¤¦¤¹¤ë¤«Åú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡£
¡ÊÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¤¬£·²ó£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡Ë
¡¡£¶²ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¸ª¤¬¤Ä¤Ã¤¿¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÌÛ¤Ã¤Æ£·²ó¤â¹Ô¤«¤»¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¦Ê¬¤«¤é¤ó¡£¡Ê£·²ó¤â¡ËÉáÄÌ¤Ë£±£µ£°¥¥í½Ð¤Æ¤¿¤¸¤ã¤ó¡£¤É¤³¤¬ÄË¤¤¤ó¤À¤«¤«¤æ¤¤¤ó¤À¤«ÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡¢º¤¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¡£ÊÑ¤ÊÉÂµ¤¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¡£à¿·¡¦¿·¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶á¤ä¤Ê¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌ¢±ä¤·¤È¤ë¡£ÌÀÆü¤«¤é¥Þ¥¹¥¯¤·¤Ê¤¤¤È¡£´é¤¬Âç¤¤¤¤«¤éÂç¤¤á¤Î¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ê¡£
¡¡¢¡£µ·î£²£¸Æü¡¡ÃæÆüÀï¡¡»î¹çÁ°
¡ÊÁ°Ìë¤Î»î¹ç¤Ç£¹²óÆó»à¡¢¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿¹Ìî¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò±¦ÏÓ¤Î¾®»³¿°ìÏº¤«¤é±¦ÏÓ¤ÎÀÄ»³¹ÀÆó¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ë
¡¡º¬µò¤â²¿¤â¤Ê¤¤¤è¡£¥ª¥ì¤Ï¥Ø¥Ü¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï´ª¤¬Æ¯¤¤¤¿¤ó¤À¡£¾®»³¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤Ê¡£¡Êº¸ÂÇ¼Ô¤Î¡Ë¿¹Ìî¤À¤í¡£¤Þ¤ÀÀÄ»³¤ÎÊý¤¬¥Þ¥·¤«¤Ê¤È¡£ÀÄ»³¤Ï¤³¤ÎÁ°¤Î²£ÉÍÀï¤ÇÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢±øÌ¾ÊÖ¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤è¤¦¤«¤È¡£¤³¤ì¤ÇÀÄ»³¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ÏÏ»ËÜÌÚ¤¢¤¿¤ê¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¡£¥¢¥¤¥Ä¤Ï¤¤¤¤¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¿§Çò¤À¤·¡¢´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤È¤ë¡£
¡Ê»î¹ç¤Ï£±¡½£²¤ÇÇÔÀï¡£ÏÂÅÄ°ì¹À¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤Ë¡Ë
¡¡¤è¤¦Èô¤Ö¤Ê¡£º£¤Î»þÂå¤ËÌîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤¢¤ó¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤ë¤Î¤«¡£¤³¤¹¤Ã¤¿ÂÇµå¤ä¡£¤É¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¡©¡¡¡Ê¤¢¤ì¤Û¤ÉÈô¤Ö¤È¡ËÌîµå¤Ë¤Ê¤é¤ó¤ï¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤Ê²á¤®¤Æ¡Ê¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë£°¤¬Â³¤¯¡Ëà³ÚÅ·¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦á¡Ê£°¤òñ½Æ¬¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ë¤¬À½Â¤²áÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡£
¡Ê£¹²ó°ì»àËþÎÝ¤ÇÍ·¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿ÃæÂ¼µªÍÎ¤Ë¡Ë
¡¡¥ª¥ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ø¥Ü¤Ç¤â¤¢¤ó¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç£±ÅÀ¤Ê¤ó¤Æ¾ìÌÌ¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï³Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á³¤ËÎÏ¤¬È´¤±¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬ËþÎÝ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤¬¤¤¿¤é¡Öµ¾Èô¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡£Ç¤¤»¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¤ä¡££±µåÌÜ¤«¤é²¿¤Ç¤âÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÁÀ¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÂÇ¤Æ¤ë¥¾¡¼¥ó¤ËÍè¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡£ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¡£·Ð¸³¤ÈÇ¯Îð¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¬¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ä¥±¤Ç¤¹¤è¡£¼ä¤·¤¤¸Â¤ê¤ä¡£
¡¡¢¡£µ·î£³£°Æü¡¡¹ÅçÀï¡Ê£Ë¥¹¥¿µÜ¾ë¡Ë¡¡»î¹çÁ°
¡Ê»î¹ç¤Ï±«Å·Ãæ»ß¡£º£Ç¯£±·î¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤ÈÆþÀÒ¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡Ë
¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¡¡·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤«¤ï¤¤¤¤±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤À¤¤¤ÖÇ¯²¼¡©
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î½÷À¤Ï¸·¤·¤¤¤³¤È¤òÁá¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼´ÆÆÄ¡¡¥Ï¥Ï¥Ï¥Ã¡£¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡¡¤Þ¤¢½÷À¤¬¶¯¤¤Êý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£¥¦¥Á¤¬¤½¤¦¤À¡£²ÈÄí±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï±ü¤µ¤ó¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë¤³¤È¡£
¡¡¥Ö¥é¥¦¥ó´ÆÆÄ¡¡¥ï¥«¥ê¥Þ¥·¥¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¢¡£µ·î£³£±Æü¡¡¹ÅçÀï
¡Ê»î¹ç¤Ï£´¡½£µ¤ÇÇÔÀï¡£´ä·¨¤¬£´²ó£µ¼ºÅÀ£Ë£Ï¡Ë
¡¡¥¨¡¼¥¹¤ÇÉé¤±¤ë¤È¤³¤¿¤¨¤ë¡£º£Æü¤Ï¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ß¥¹¤¬¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼å¼Ô¤Ç¤¹¤è¡£¥Á¡¼¥à¤¬Ì¤´°À®¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡¡¢¡£¶·î£±Æü¡¡¹ÅçÀï
¡Ê»î¹ç¤Ï£°¡½£³¤Ç´°ÇÔ¡£º£µ¨½é¤Î£³Ï¢ÇÔ¡Ë
¡¡µîÇ¯¤Ï£··î¤ËËÜÎÎÈ¯´ø¡Ê¥º¥ë¥º¥ë¸åÂà¡Ë¤·¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏÁá¤¤¤Ê¡£¥ª¥ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê£¶·î£²£¹Æü¡Ë¤Þ¤ÇÃù¶â¡Ê£±Æü¸½ºß¤Ç£²¡Ë¤¬¤â¤Ä¤«¤Í¡©¡¡¤³¤ó¤ÊÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤¸¤ãÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤«¤ó¤Ê¡£´ÆÆÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸ÉÆÈ¤Ê¾¦Çä¡£Ã¯¤â°Ö¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¿´Â¡Ëãáã¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¤À¤è¡£¿´Â¡¤Î³èÆ°¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£Ã¯¤«¿´Â¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¡©
¡ÒËè½µÆüÍË¡ÖÅì¥¹¥Ý£×£å£â¡×·ÇºÜ¡Ó