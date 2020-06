宇宙飛行士が長期滞在するようになってから今年で20周年を迎える国際宇宙ステーション(ISS)。高度およそ400kmを周回するISSからは、滞在した宇宙飛行士たちによって地上の写真が数多く撮影されてきました。

6月9日、第63次長期滞在クルーとしてISSに滞在しているロシアのイヴァン・ヴァグナー宇宙飛行士は、真上から見下ろすように撮影された富士山の写真をTwitterに投稿しました。これまで宇宙飛行士によって撮影された写真のなかには、日本の象徴ともいえる富士山を写したものが幾つかあります。

▼イヴァン・ヴァグナー宇宙飛行士のツイート▼

The bright symbol of Japan in the rising sun.

Who got me? Yes, that’s right - this is the active stratovolcano #Fujiyama 3776 meters high located on the Japanese island of Honshu 90 km away south westwards from Tokyo.

Fujiyama is the pride and symbol of #Japan! pic.twitter.com/VuczuYjfVb

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) June 9, 2020