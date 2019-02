■ノンストップで宇宙世紀を駆け抜ける! 『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX』4月3日リリース!

リリース情報

機動戦士ガンダムの40周年を記念したCD『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX』が、4月3日にリリースされることが決定した。1979年、ロボットアニメの歴史に革命を起こした“ファーストガンダム”の主題歌「翔べ!ガンダム」をはじめ、劇場版『機動戦士ガンダムII 哀・戦士編』の主題歌としてファンに不動の人気を誇る名曲「哀戦士」、さらには平成ガンダムの金字塔『機動戦士ガンダムSEED』の主題歌「INVOKE -インヴォーク-」など、40周年にちなんだ全40曲のガンダムソングをアニクラの帝王、DJシーザーが選曲して繋ぐ、究極のミックスCDとなっている。全世代のガンダムファンに贈る、約70分に40年に渡る壮大なガンダムサーガを凝縮した、史上初となるガンダムソングオンリーのノンストップミックスCD。リリースイベントや、さらなる続報に期待が高まる。■DJシーザー プロフィール2007年からキャリアスタートした当時よりコスプレに身を包み、アニソンを次々とショートMIXする、斬新かつ画期的なスタイルのDJとして、停滞していた東京のクラブシーンに驚きと熱狂をもって受け入れられる。現在のアキバ系DJイベントの隆盛・定着に大きく貢献し、アニソンDJのプレイスタイルのパイオニアとしてシーンを牽引している。また作者公認『ジョジョの奇妙な冒険』ファンイベントでの東京ドームでのDJプレイなど、アニソンDJ界ではご意見番のようなベテランポジションとなりつつある。(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS (C)創通・サンライズ・テレビ東京2019.04.03 ON SALEALBUM『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX』<収録曲>※曲名 / アーティスト名 / アニメ作品名1. 翔べ!ガンダム /池田 鴻/ 機動戦士ガンダム2. 嵐の中で輝いて / 米倉千尋 / 機動戦士ガンダム 第08MS小隊3. JUST COMMUNICATION / TWO-MIX / 新機動戦記ガンダムW4. Believe / 玉置成実 / 機動戦士ガンダムSEED5. Raise your flag / MAN WITH A MISSION / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ6. MEN OF DESTINY / MIO / 機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY7. アニメじゃない〜夢を忘れた古い地球人よ〜 / 新井正人 / 機動戦士ガンダムΖΖ8. INVOKE -インヴォーク- / T.M.Revolution / 機動戦士ガンダムSEED9. BLAZING / GARNiDELiA / ガンダム Gのレコンギスタ10. 儚くも永久のカナシ / UVERworld / 機動戦士ガンダム0011. PRIDE / HIGH and MIGHTY COLOR / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY12. Ζ・刻をこえて / 鮎川麻弥 / 機動戦士Ζガンダム13. AURORA / 藍井エイル / 機動戦士ガンダムAGE14. Ash Like Snow / the brilliant green / 機動戦士ガンダム0015. Survivor / BLUE ENCOUNT / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ16. Gの閃光 / ハセガワダイスケ / ガンダム Gのレコンギスタ17. シャアが来る /堀 光一路/ 機動戦士ガンダム18. STAND UP TO THE VICTORY / 川添智久 / 機動戦士Vガンダム19. Wings of Words / CHEMISTRY / 機動戦士ガンダムSEED DESTINY20. ETERNAL WIND〜ほほえみは光る風の中〜 / 森口博子 / 機動戦士ガンダムF9121. BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) / TM NETWORK / 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア22. 暁の車 / FictionJunction YUUKA / 機動戦士ガンダムSEED23. Β-Βird / earthmind / 機動戦士ガンダムUC24. 明日へ / Iris(アイリス) / ガンダムビルドダイバーズ25. 10 YEARS AFTER / 米倉千尋 / 機動戦士ガンダム 第08MS小隊26. DREAMS / ROMANTIC MODE / 機動新世紀ガンダムX27. ニブンノイチ / BACK-ON / ガンダムビルドファイターズ28. ターンAターン / 西城秀樹 / ∀ガンダム29. RAGE OF DUST / SPYAIR / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ30. 泪のムコウ / ステレオポニー / 機動戦士ガンダム0031. 流星のナミダ / CHiAKi KURiYAMA / 機動戦士ガンダムUC32. いつか空に届いて /椎名 恵/ 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争33. FLYING IN THE SKY / 鵜島仁文 / 機動武闘伝Gガンダム34. 僕たちの行方 /高橋 瞳/ 機動戦士ガンダムSEED DESTINY35. BROKEN MIRROR / BOOM BOOM SATELLITES / 機動戦士ガンダムUC36. My World / SPYAIR / 機動戦士ガンダムAGE37. 明日へ / Galileo Galilei / 機動戦士ガンダムAGE38. 水の星へ愛をこめて / 森口博子 / 機動戦士Ζガンダム39. 哀戦士 / 井上大輔 / 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編40. フリージア / Uru / 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ『機動戦士ガンダム 40th Anniversary BEST ANIME MIX』の詳細はこちらhttps://www.sonymusic.co.jp/PR/gundam40