アニメ『機動戦士ガンダムSEED』シリーズの約20年ぶりの完全新作となる劇場版『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』（1月26日公開）の大ヒット御礼スタッフトークイベント第1弾が9日、都内で開催された。CGアニメーション編として仲寿和プロデューサー、藤田進夢3DCG制作デスクが登壇し、機体の裏話が明かされると、ネット上では驚きの声があがっている。【画像】ウソだろ！？モデルになった『ウマ娘』トウカイテイオーのマント公