元衆議院議員の宮崎謙介氏が政治家性風俗の利用について「許してあげてほしい」と訴えた。【映像】宮崎氏「いろんなものが出る」発言にドン引き？の田中萌アナ“パパ活”やデリヘルの常習について報じられたことで、宮沢博行元防衛副大臣が25日に議員辞職した。宮崎氏は宮沢氏の当選同期で、本会議場で宮沢氏の「僕は性欲が強い」「ちょっとエネルギーが…」という話をしているのを聞いたことがあるという。宮崎氏は「ポイ