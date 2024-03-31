ドローンショーと花火がガンダムの「最後の起動実験」を華々しく盛り上げた（Ｃ）創通・サンライズ＝横浜市中区さらば、ガンダム─。横浜港・山下ふ頭（横浜市中区）に設置され、国内外の来場者を楽しませた「動くガンダム」が３１日、公開を終了した。同日夜には「グランドフィナーレ」イベントが行われ、ガンダムシリーズの生みの親、富野由悠季監督も来場。駆けつけたファンら約１５００人とともに最後の勇姿を見届けた。ア