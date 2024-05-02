騒動の舞台裏とは米大リーグ・ドジャース大谷翔平投手は4月30日（日本時間5月1日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「2番・DH」で先発。5打数1安打に終わり、延長の末に3-4でサヨナラ負けした。試合前は球場内にが大量発生する珍事が発生。中止危機だったが、駆除業者が早急に駆け付けて約2時間遅れで開始された。球場の運営担当者は「人生で一番長い45分間だった」と舞台裏を振り返っている。試合前、本塁裏のネット部分