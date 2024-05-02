円安と物価高で迎えた今年の大型連休。後半は天候に恵まれそうで、近場でのキャンプやバーベキューに出かける人も多いだろう。だが、食中毒のリスクを甘く見ると楽しい休日が暗転しかねない。【図でわかる】食中毒を防ぐため保冷剤の置き方、肉の保存法「慣れ」に潜むリスク「キャンプを始めて8年、気が緩んでいたかもしれません」4年ほど前、群馬県の藤井裕哉さん（35）は家族4人で2泊3日のキャンプを楽しんだ。数日後、