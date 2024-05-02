巨匠たちから演技力を絶賛される二宮和也（40才）は、意外にも大河ドラマ未経験。それだけに、一足早く主演を務めた盟友へは複雑な心情を抱いたことも。そんな彼に出演オファーがやっと舞い込んだようなのだが……。葛藤するニノが下した決断とは──。【写真】ぱっちり目を見開いて愛車を運転する二宮和也。他、ハンドルを切る二宮、雨の街角を歩くデニム姿も「NHKサイドが二宮さんに出演を打診したのは昨年夏頃。旧ジャニーズ