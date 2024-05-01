里親委託を受けて子どもを養育してきた三重県名張市の夫婦が、里親登録を三重県が抹消したのは違法だとして、県を相手取り処分の取り消しなどを求め、4月30日に津地方裁判所に提訴しました。訴状などによりますと、名張市の松山さん夫婦は2022年、養育していた男子高校生に暴言を吐いたなどの精神的虐待を疑われ、男子高校生は同じ里子の弟の男子中学生とともに児童相談所に一時保護されました。松山さん夫婦は児童相談所に里親委