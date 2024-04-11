宇宙を舞台に行われる戦争を描いたSFアニメ『機動戦士ガンダム』シリーズ。2024年4月に45周年を迎えた息の長いシリーズという事もあり、作中に登場する組織も膨大な数に上りますよね。そこで今回は、「ここでは働きたくない！」と思うガンダムシリーズの組織はどれなのかについてアンケートを行い、ランキングにしてみました。3位鉄華団3位クロスボーン・バンガード2位地球連合軍1位？？？⇒全てのランキング結果を見たい