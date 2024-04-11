映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』の大ヒット御礼スタッフトーク上映会の第2弾が、4月9日に新宿ピカデリーにて開催。前回に引き続きプロデューサーの仲寿和と3DCG制作デスクの藤田進夢が登壇し、満員の観客を前に劇中におけるCG制作の裏話を語ってくれた。「ガンダムSEED」シリーズ20年ぶりとなる完全新作劇場アニメ『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』は、全国353館で上映スタート。公開73日間で観客動員256万4398人、興収43億2