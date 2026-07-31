ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、37）が31日、大阪・あべのキューズモールで、自身が立ち上げたラーメン店「みそきん」（8月1日オープン）のプレス内覧会に登場した。

黒のTシャツ、頭にタオルの“ラーメン店主スタイル”で登場したヒカキンは「全国展開の第1号店、ドキドキしています」と緊張した面持ちで、翌日に控えたオープンに「期待半分、ドキドキ半分」と胸を躍らせた。

同店は2023年、自身がプロデュースしシリーズ累計6000万食を売り上げたカップ麺「みそきん」から、実店舗の東京ラーメンストリート店（25年2月閉店）、池袋店に続く3店目。「幼少期、じいちゃん、ばあちゃん、両親と車でラーメン食べに行くのが楽しみで、ゆくゆくは本気のラーメンを出したかった」と夢を実現させた。

この日も「ラーメンは正解がない。無限に改良できる。僕にとってラーメン作りは宇宙」と壮大なるラーメン愛を語り「ここ（大阪）で成功して認められれば、全国ガンガンいけるんじゃないか」と野望をぶち上げた。

8月1日のオープンにはセレモニーにも出席し「閉店時間まで、トイレもダッシュで済ませるぐらい店で接客したい」と笑顔で語った。