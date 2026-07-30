【株主優待】利回り10%超えも!? 　８月権利確定の「新設・拡充＆大化け優待」狙い目７銘柄

企業の株主還元に対する意識が高まる中、実はこの８月、株主優待を「新設」あるいは「大幅拡充」した企業が続出しているのだ。

長期保有で総合利回り10％を超えるカラオケ銘柄（コシダカHD）から、新設記念として今回に限り１万円分のQUOカードがもらえる特例銘柄（トーモク）、優待額が従来の４倍に跳ね上がったホテル銘柄（霞ヶ関キャピタル）まで、見逃せないトピックが目白押しだ。

王道銘柄を一通りチェックした後は、「知る人ぞ知る」最新の激アツ銘柄を押さえて、ワンランク上のリッチな優待ライフを手に入れよう！

《優待新設》豪華ギフトを新設【エータイ】

【エータイ（369A）】は、企画・建立から販売、メンテナンスまで、永代供養墓事業を手掛ける会社だ。

同社は’26年８月から優待を新設。８月末時点で同社の株を200株以上保有する株主には、保有株数に応じた株主優待ポイント（プレミアム優待倶楽部ポイント）が贈呈される。優待ポイントは、株主限定の特設ウェブサイト『エータイ・プレミアム優待倶楽部』で、お米やブランド牛、スイーツ、飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど、5000種類以上の商品との交換が可能だ。

200株保有（必要投資額：45万円）では3000円相当のポイントがもらえ、優待利回りは0.67％。100株上乗せして300株保有（必要投資額：67.5万円）すると、もらえるポイントは倍の6000円相当となり、優待利回りは0.89％で最も高くなる。

《優待新設》今回限定１万円特例【トーモク】

【トーモク（3946）】は、国内トップシェアを誇る段ボール製品加工事業をメインとして、輸入住宅スウェーデンハウスを核とする住宅事業、運輸倉庫事業を手掛ける会社だ。

同社は３月末を基準日として、300株以上を１年以上継続保有する株主を対象とした優待の新設を発表。本来の権利確定月は３月の年１回で、’27年３月からのスタートだが、’26年８月は優待新設を記念して今回限りの特別優待が実施される。

特別記念優待では、’26年８月末時点で300株以上保有する株主を対象に、QUOカード１万円分が贈呈される（必要投資額：約129.8万円）。また、’26年８月末時点で株主となり、’27年３月末まで継続保有すれば、約７ヵ月の保有で’27年３月分から優待の対象となるメリットがある。

’27年３月以降は、300株以上を１年以上３年未満継続保有で１万円分、３年以上継続保有で１万5000円分のQUOカードが贈呈される。

《優待新設》特例でギフト獲得【IDOM】

【IDOM（7599）】は、中古車販売大手『ガリバー』を展開する会社だ。

同社は’26年２月に100株以上かつ１年以上の継続保有を要件とする優待を新設。要件を満たした株主には、保有株数に応じて、PayPay マネーライトやAmazon ギフトカードなどに交換できるデジタルギフト®が贈呈される。

’26年２月分と８月分の優待については、新設に伴う経過措置として継続保有期間の要件は免除され、基準日時点で100株以上保有していれば優待をもらうことができる。ただし、’27年２月分からは継続保有期間１年以上の要件が適用されるため、’26年３月以降に株主となった人は、’27年２月分の優待がもらえない点に注意が必要だ。

優待額は、100株保有（必要投資額：約12.7万円）で、半期に2500円分、年間で5000円分（優待利回り3.93％）。500株保有（必要投資額：63.6万円）で年間２万7000円分（優待利回り4.25％）、1000株保有（必要投資額：127.2万円）で年間６万円分（優待利回り4.72％）となり、優待利回りは1000株保有時が最も高い。

《優待再開》防災グッズで優待再開【ワッツ】

【ワッツ（2735）】は、業界４位の100円ショップ、『ワッツ』などを運営する会社だ。

８月末時点で同社の株を200株以上保有する株主には、「ワッツ防災プロジェクト」が手掛ける防災関連商品セット「ワッツ防災グッズ詰め合わせ」（1500円相当）が贈呈される。

同社は業績低迷などで’23年８月に株主優待制度を廃止し、株主還元を配当に一本化していた。その後業績は回復に向かい、安定した利益が見込めるようになったことで今回の優待再開となった。

《優待拡充》驚異の利回り10％【コシダカ】

【コシダカHD（2157）】は、カラオケ『まねきねこ』やひとりカラオケ専門店『ワンカラ』などを運営する会社だ。

８月末または２月末時点で同社の株を100株以上保有する株主には、保有株数・継続保有期間に応じて、『まねきねこ』や『ワンカラ』などの支払いに使える株主優待券が贈呈される。

’26年８月分からは、優待の実施回数が年１回から年２回に拡大され、優待額は倍増。さらに『CAFÉ ECLA』、カラオケショップ『JOYSOUND』、カラオケ『GLANZA』、しゃぶしゃぶすきやきダイニング『天空』でも優待券が使えるようになり、使い道が広がった。

100株保有（必要投資額：約10.6万円）では、３年未満の保有で年間4000円分の優待券がもらえ、優待利回りは3.78％。３年以上の保有では年間8000円分となり、優待利回りは7.55％、配当（2.64％）もあわせた総合利回りは10％を超える。

《優待変更・拡充》優待４倍【霞ヶ関キャピタル】

【霞ヶ関キャピタル（3498）】は、全国で物流施設やグループ向けの宿泊施設『fav （FAV HOTEL）』、『FAV LUX』、『seven x seven』などのホテルブランド、高齢者向け施設などの不動産開発を手掛ける会社だ。

８月末時点で同社の株を100株以上保有する株主には、保有株数に応じて自社指定ホテルで利用できる宿泊割引券が贈呈される。優待額は継続保有期間によっても増額され、100株保有（必要投資額：68.1万円）の場合、１年未満で１万円分、１年以上で１万1000円分、２年以上で１万2000円分、３年以上で１万3000円分、４年以上では２万円分まで増える。

従来の優待内容は、プレミアム優待倶楽部のポイントだったが、’26年８月から自社ホテル宿泊割引券へ内容が変更され、優待額が従来の４倍相当に増額された。対象となるホテルは、今後『霞ヶ関キャピタル・プレミアム優待倶楽部』サイトや自社ホームページでも公表される予定だ。

《優待拡充》20周年で優待上乗せ【カーブス】

【カーブスホールディングス（7085）】は、国内最大規模の女性専用フィットネス『カーブス』を展開する会社だ。

８月末時点で同社の株を100株以上保有する株主は、優待として「QUOカード」または「電子マネー（PayPayマネーライト、au PAYギフト、楽天ポイントギフトなど）」のいずれかを選択してもらえる。カーブス会員または家族が会員の株主は、カーブス定期便商品の割引の選択も可能だ。

優待額は保有株数と継続保有年数に応じて決まり、長期保有するほど優待額が増加。100株（必要投資額：約9.4万円）を３年以上保有すれば、配当と優待をあわせた総合利回りは５％を超える。

’26年８月権利確定分については、カーブスチェーン創設20周年の記念優待として優待額が1000円上乗せされる。

《優待拡充》QUOカード2000円を追加【高速】

【高速（7504）】は、トレーやフィルムなどの食品向け軽包装資材を扱う専門商社だ。

同社は３月末時点で100株以上保有する株主を対象とする株主優待を実施していたが、’26年８月からは８月末時点で100株以上保有する株主に、一律2000円分のオリジナルQUOカードを贈呈する優待が追加された。

この変更により、100株保有（必要投資額：約35.8万円）でもらえるQUOカードは、従来の500円分から2500円分へ大幅アップした。

なお、３月末時点で300株以上保有する株主は、QUOカードではなく、優待品（カタログギフト）または寄付金のいずれかの選択となる。

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今回取り上げた銘柄の権利確定日はすべて８月末（８月31日）であり、８月の優待を獲得するには、’26年８月27日（木）までの購入が必要だ。

※本記事はあくまで情報提供を目的としたものであり、特定の銘柄の勧誘や売買を推奨するものではありません。最終的な投資決定はご自身の判断で行うようお願いいたします。記事中の必要投資額、予想配当利回り、優待利回り（年間優待金額／必要投資金額）については、執筆時点（’26年７月17日時点）の株価（終値）および優待内容をもとに算出したものです。株価の変動や優待内容の変更により変化します。購入を検討する際には最新の情報をご確認ください。

取材・文：竹国 弘城

ファイナンシャルプランナー／ラポール・コンサルティング・オフィス代表。名古屋大学工学部卒業後、証券会社、保険代理店での勤務を経て独立。お金に関する相談や記事の執筆・監修を通じ、お金の問題について自ら考え、行動できるようになるためのサポートを行う。1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP®、宅地建物取引士、サウナ・スパプロフェッショナル