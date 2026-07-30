20歳で半年間に70キロの減量を成功させ、ダイエット系インフルエンサーとして活躍するやせるくん（25）。【衝撃画像】まるで別人…やせるくん25歳の“体重140キロ時代”を写真で見る「変わりすぎ！！」「凄いビフォーアフター」だが高校生の頃、その体重は140キロに達していた。家族に「手術になるよ」と脅されても食べることをやめられなかった、壮絶な子ども時代とはどのようなものだったのか。現在のやせるくん©鈴木