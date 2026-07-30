熊本県で28日に最大震度7を観測した地震では、これまでに17人の死亡が確認されていて、1人の安否がわかっていません。県によりますと、今回の地震でこれまでに17人が死亡し、6人が心肺停止、1人の安否がわからなくなっています。このうち、嘉島町にあるイオンモール熊本では、5人の死亡が確認されていて、1人について、現在救助を行っているということです。八代市の日本製紙八代工場では8人の死亡が確認され、いまだ1人の安否がわ