近鉄京都線では、6月29日に普通電車が脱線した事故で運転見合わせが続いていましたが、30日午前7時半頃、全線で運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】「動いてくれてホッとした」脱線から丸一日近鉄京都線全線で運転再開京都駅 乗客は「ゆっくり走っていた」「きのうは大変だった、動いてくれてほっとした」などと再開を喜びました。 29日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で始発の4両編成の普通電車が出発して120メ&