本田圭佑【写真：YUTAKA/アフロスポーツ】THE ANSWER

本田圭佑 ブラジル戦で残した最後の名言「うざいって！」「くじ運悪い」

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 北中米W杯でブラジルに敗れた日本戦をNHK BSで本田圭佑が解説した
  • 佐野のゴールに「1にワオ、2にワオ」と大興奮するなど名言を連発した
  • 田中碧の失点絡みのミスには「責めることはできない」と温かく語った
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  1. 1. クジ運は悪いっすよ 本田が本音
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  10. 10. 「冷静に分析したい」本田の総括
  1. 11. 小宮山アナの「4は?」に本田即答
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  3. 13. 主将の板倉滉も涙　崩れ落ちる田中碧をかばう「彼のミスがどうのこうのとか全くない。チームとして負けた」
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