サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイムに決勝点を奪われ、1-2で敗れた。NHK BSの解説には元日本代表の本田圭佑が登場。1次リーグ3試合に続いて、この試合でも数々の名言が生まれた。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

序盤は緊張感たっぷりにプレー中心に解説していた本田だが、佐野のゴールには大興奮。「1にワオ、2にワオ、3にワオ」と口にした。実況から「4はありますか？」と問われると、「……ワオ」と口にした。

前半アディショナルタイム、上田綺世がボールをキープしようと試みたが、立ちはだかったのがブラジルのマルキーニョス。本田は「マルキーニョスうざいって！今の普通キープできるやんっ！！」と「うざい」を用いて敵に最大級の賛辞を送っていた。

1-1の後半13分にはヴィニシウスが冨安を股抜きでかわし、ゴール前へ。右足アウトのシュートは枠をきっちり捉えたが、GK鈴木彩艶がわずかに触れてボールはポストに当たり難を逃れた。選手を「さん」付けで呼ぶ本田だが、思わず「イエス！彩艶！！」と呼び捨てにしていた。

試合は無念の逆転負け。決勝T1回戦でブラジルと対戦するという組み合わせの悪さもあった。本田は、「選手たちは絶対言わないと思うんですけど、外野から自由なことを言わせてもらうと、くじ運は悪いですよ」と話した。

決勝点につながるボールロストを犯した田中碧は、泣き崩れて立ち上がれず。「田中さんを責めることはできないし、むしろそれ以外のプレーに関しては称賛することばかり。田中さんに関しては切り替えてほしい」と温かい言葉をかけていた。



（THE ANSWER編集部）