ＤＣＭホールディングスは堅調。前週末２６日の取引終了後、２７年２月期第１四半期（３～５月）の連結決算を発表した。売上高が１５１９億４３００万円（前年同期比９．８％増）、営業利益が１１３億７３００万円（同１７．４％増）となっており、好感した買いが優勢になっている。中東情勢の影響により塗料関連用品やトイレットペーパーなどの紙関連商品、ラップ、ゴミ袋などでまとめ買いの特需が発生