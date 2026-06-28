函館記念の波乱の主役 【長距離から路線変更で人気薄】 前走2500М以上から一気に距離を短縮してきた馬が過去10年で［2・5・1・15］で複勝率35％と好成績を挙げ、３着以内８頭の評価は⑭⑦⑦⑭⑦①⑩⑥人気。 巴賞組が不在になった25年のワンツーは今後の傾向を暗示している可能性もある。 ただし、25年②人気マコトヴェリーキー（11着）は前走が3000Мの