梅雨らしい１日となった25日、長野県飯山市ではアジサイが見頃を迎えています。730年以上の歴史を持つ飯山市の高源院。「アジサイ寺」として知られ、この時季は多くの参拝者が訪れます。今年は、例年より約2週間早く咲いたというアジサイ。前住職の母親が約50年前に植えたもので、今では約800株の花が咲き誇ります。長野市から「（アジサイの）このブルーは割と珍しいと思う。（寺には）ずいぶん古い歴史があるみたいで、ア